PepeCoin (PEPE) udskriver et ‘dødbringende’ mønster efter beskyldninger om tæppetræk

PepeCoin har mistet sin tiltrækningskraft som profitabel meme-krypto efter at have tabt over 80% siden dets rekordhøje for fire måneder siden. Desuden viser prisudsigterne, at alt kan udholde yderligere fald i de kommende uger eller måneder, hvilket sender priserne til nul.

PEPEs dødbringende mønster

Den kendte analytiker @Nebraskangooner udtalte, at PepeCoin kunne opleve massive fald til nul, så snart 4-timers diagrammet maler et faldende trekantmønster. Den bearish fortsættelsesformation omfatter en styrtdykkende trendlinjemodstand og vandret støtte.

En faldende trekant dukker op efter tokens prisbrud under støttegulvet. Mønsteret indikerer, at PEPE kan miste hele sin værdi.

PepeCoins anklager om tæppetræk

PepeCoin tiltrak sig markedets opmærksomhed den 24. august, efter at flere udviklere ændrede signaturer, der var nødvendige for at flytte aktiver fra multi-sig tegnebøger, og reducerede dem til 2-ud-af-8 fra 5-ud-af-8. De sendte derefter PEPE til en værdi af 16 millioner dollars til cryptocurrency-børser, potentielt klar til at sælge.

Samfundet opfattede udviklingen som et tæppetræk, der udløste frygt for massive prisfald for meme-tokenet.

Tidligere tæpper har set kryptoaktiver falde ubønhørligt. For eksempel rapporterede invezz.com, hvordan SARP-tokens faldt med 99 %, efter at udviklere udførte et røveri på $3 millioner.

Håbelige spillere samler PEPE

På den positive side har nogle PEPE-entusiaster opdaget en mulighed for at købe-the-dip fra den faldende PEPE-pris. Spillere, der har 10.000 – 100.000 PEPE-mønter, er blevet væsentligt tilføjet til deres kufferter siden den 27. august.

Akkumuleringen viser, at investorerne håber, at PepeCoin vil absorbere mere salgsmomentum og starte inddrivelser.

PEPE svæver i nærheden af $0,00000085 akkumuleringsområdet, hvor en prisstigning på 120% dukkede op i juni – juli 2023. Derfor kan alt vende tilbage fra dette niveau og målrette 50-dages EMA til $0,00000121, hvilket oversættes til en stigning på 45% fra nuværende priser.

Kun markedsvenlige kryptoopdateringer og et bredt funderet rally vil redde altcoinen fra dens nedadrettede holdning.

