Chancer forsalget nærmer sig 2 mio., da $100.000 giveaway åbner

Chancer, den decentraliserede betting platform, der revolutionerer den globale gambling branche til $80 mia., giver 10 heldige vindere en chance for at vinde $10.000 hver i CHANCER-tokens. Platformen er ved at forberede lanceringen af sin betting platform, da forsalget nærmer sig sin afslutning.

De, der er interesserede i at deltage i giveawayen, skal dog have CHANCER-tokens til en værdi af mindst $100, som kan købes i forsalget her.

You heard us! – Your share of $100K is up for grabs 👀 🏆



In one our biggest giveways yet – $10K could be all yours!💰



And all it takes is $100 worth of $CHANCER – easy!🤑💪



🚨Enter now: https://t.co/RcyZMbuuVM#giveaway #giveawayalert pic.twitter.com/OfDMEyMtDr — Chancer.com (@ChancerProject) August 27, 2023

Hvad Chancer bringer til betting branchen

Chancer er en banebrydende Web3 peer-to-peer (P2P) tilpasset betting platform med livestreaming. Det er en decentraliseret betting platform, der lægger vægt på gennemsigtighed blandt de mange betting platforme, der er tilgængelige verden over.

Målet med Chancer-platformen er at give brugerne mulighed for at skabe og tilpasse P2P-væddemålsmarkeder i realtid baseret på deres interesser, viden og sociale medieforbindelser. I stedet for at blive begrænset af bookmakere, kan Chancers brugere oprette deres egne tilpassede P2P-væddemålsmarkeder gennem en decentraliseret platform.

Platformen er et spændende initiativ, fordi det giver mulighed for at satse på en bred vifte af begivenheder og spots. Brugere af Chancer kan satse på næsten alt ud over sportsbegivenheder som fodboldkampe. For eksempel kan brugere satse på dette som den dag, en person vil sætte foden på Mars, eller endda lave private væddemål med deres venner for at se, om de kan udføre en opgave med forudbestemte krav.

Hele Chancer-økosystemet er drevet af CHANCER-tokenet, som giver indehavere adgang til alle funktionerne i Chancer-platformen.

Bør du holde på CHANCER tokenet?

Udover at give dig chancen for at deltage i giveaways og bruge Chancer-platformen, når den går live, kan CHANCER-tokenet også være en god kryptoinvestering.

At være en ny decentral platform fokuseret på $80 milliarder betting markedet gør CHANCER til et interessant projekt for kryptovaluta investorer.

I øjeblikket er kryptovalutamarkedet i et bjørnemarked, hvor de fleste kryptovalutaer sletter de fleste af de gevinster, de havde opnået i begyndelsen af året.

Chancer-teamet planlægger at få CHANCER noteret på flere børser i årets tredje kvartal og har allerede annonceret et partnerskab med BitMart kryptobørs. Noteringen på kryptovalutabørser vil kun gøre CHANCER endnu mere attraktiv for kryptoinvestorer, især i et år, hvor mange kryptoprojekter, herunder meme-mønter, har skinnet efter deres lancering

