Lufthansa Airlines lancerer NFT-loyalitetsprogram på Polygon Network

En af de største flyselskaber i Europa, Deutsche Lufthansa AG (ETR:LHA), har lanceret sit NFT-loyalitetsprogram på Polygon Network. Passagerer vil være i stand til at bruge blockchain- netværket til at konvertere deres rejseoplevelser til NFT’er, som kan bruges til at optjene belønninger som miles og business lounge pass.

Den 31. august introducerede Lufthansa Innovation Hub, flyselskabets digitale innovationsafdeling, og Miles & More, flyselskabets hyppige flyver-program, Uptrip-smartphone-applikationen.

Lufthansa Airlines NFT loyalitetsprogram

Ifølge flyselskabets erklæring kan brugere af Uptrip-appen scanne deres boardingkort og bytte dem til NFT-handelskort. Brugere skal dog forbinde deres cryptocurrency-punge i appen for at præge og overføre deres Uptrip NFT’er.

Passagerer vil blive berettiget til fordele som flyopgraderinger, adgang til lufthavnslounger, frequent flyer-status eller tildeling af point, når de opfylder specifikke NFT-samlinger.

En direktør ved Lufthansa Innovation Hub ved navn Kristian Weymar udtalte i meddelelsen, at Web3 stadig er i sin vorden, og at brugerne er fascinerede, men tøver med at grave i. Weymar understregede, at indsatsen sigter mod at øge Web3s kundetilgængelighed.

Ifølge Christopher Siegloch, chef for programudvikling hos Miles & More, har der været stor interesse for Uptrip. Over 20.000 mennesker har tilmeldt sig, ifølge flyselskabets erklæring, og 200.000 NFT trade cards er blevet produceret.

Lufthansa udtrykte interesse for at bruge Web3- teknologier i deres operationer tidligere i år, og det ser ud til at være forpligtet til at se sin vision komme til live efter loyalitetsprogramaftalen med Polygon.

Lufthansa er ikke den eneste flyselskabskoncern, der har vist interesse for Web3. I 2022 udtalte De Forenede Arabiske Emiraters største flyselskab Emirates, at det ville begynde at acceptere Bitcoin- betalinger og også lancere NFT’er. Flere andre flyselskaber, herunder den venezuelanske internationale lufthavn, har meddelt, at de accepterer Bitcoin-betalinger.

