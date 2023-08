Spotlight på Shiba Memu: Eksplosivt forsalg peger på investornes tillid

Meme-mønter har oplevet en bemærkelsesværdig stigning i investorernes interesse siden begyndelsen af året, meget af det skyldes eksplosive priser for en række hunde-inspirerede kryptovalutaer.

Med kryptomarkedet, der viser sin modstandsdygtighed efter det seneste dyk i priserne, har investorer draget fordel af at positionere sig selv. Bortset fra Bitcoin og Ethereum, kan få projekter hævde at have ramt rampelyset, som Shiba Memu har.

Hvad har fået Shiba Memu (SHMU) til at skille sig ud fra andre på det hurtigt overfyldte marked for mememønter med hundetema? Og ville mememøntens forsalg være et godt tidspunkt at købe det originale SHMU?

Shiba Memu bringer AI og krypto-memes sammen

Copy link to section

I modsætning til andre meme-tokens, hvis vækst har været hype drevet af menneskelig marketingindsats, tager Shiba Memu en helt anden tilgang med integrationen af kunstig intelligens.

Det søger at opbygge et AI-drevet marketing-dashboard, der vil udnytte funktioner såsom naturlig sprogbehandling og forudsigelig analyse og kraften i blockchain til at gøre en selvforsynende marketingstrategi.

Udsigten er en platform, der vil udvikle sig med bedre AI-applikationer, der vinder trækkraft, efterhånden som økosystemet tilpasser sig og omplacerer sig selv til en dominerende aktør i meme-verdenen. Dette er en potentiel vækstbane, der kunne se Shiba Memu udfordre nuværende meme-møntledere, herunder Dogecoin, Shiba Inu og FLOKI.

Ikke alene vil Shiba Memu generere og selvudgive marketingindhold, AI-dashboardet er designet til at optimere rækkevidden til målgruppen og til at omdanne feedback fra SHMU-indehavere til indsigt for yderligere vækst.

Når SHMU-token lanceres på børser, vil indehavere kunne tjene på funktioner som at levere likviditet og indsatspoletter. Indsats er, når man låser deres tokens inde i en given varighed og til gengæld tjener en belønning.

Hvorfor købe Shiba Memu under forsalget?

Copy link to section

Midt i stigende interesse og efterspørgsel efter meme-tokens, er der ikke mange, der kan øge udnyttelsen af både blockchain og AI på samme måde som dette hunde meme-token.

Som anført i dets hvidbog, søger Shiba Memu fuldstændigt at revidere meme-mønt landskabet takket være en revolutionær tilgang, der udnytter kunstig intelligens. Forsalget kan således give interesserede investorer en chance for at positionere sig tidligt, givet projektets markedspotentiale.

Disse udsigter forklarer, hvorfor Shiba Memu blot få uger efter sit token-forsalg oversteg $2,3 millioner indsamlet fra investorer. Med millioner af SHMU-tokens allerede solgt, er det sandsynligt, at det åbne forsalg slutter hurtigere end forventet, hvilket tyder på, at investorer, der ønsker at få noget SHMU til nuværende lave priser, kan gøre klogt i at købe nu. Tokens kan købes ved hjælp af BNB, ETH, USDT og BUSD.

Hvis du er interesseret i Shiba Memu, så deltag i forsalget her.

SHMU prognose

Copy link to section

Prisen på SHMU er flyttet fra $0,011125 og er sat til at hoppe til $0,023275. Ligesom det gøres hver dag kl. 18.00 GMT, vil memets værdi stige hver 24. time, indtil den når $0,0244. Med hensyn til tokens værdi vil forsalget have budt på en prisstigning på omkring 120%.

Faktorer, der kan hjælpe SHMUs pris i fremtiden, inkluderer efterspørgsel, da token går live på børser, og da AI-dashboardet bliver bedre til sin marketingstrategi. Sandsynligvis vil også den forventede vækst for AI give næring til Shiba Memus trækkraft, et udsigter, der i øjeblikket har halvledergiganten Nvidia i vejret.

Andre steder vil en overordnet optimistisk udsigt til kryptomarkedet – hvis lovgivning og makromiljø tillader det – også bestemme, hvordan SHMU klarer sig på lang sigt.

For at lære mere om Shiba Memu, besøg deres hjemmeside.