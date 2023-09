ApeCoin (APE)-prisen har flere ulemper forud for en $56M oplåsning

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

ApeCoin (APE)-prisen fortsatte med at falde i denne uge, da efterspørgslen efter Bored Ape Yacht Club (BAYC) faldt. Tokenet trak sig også tilbage til det laveste niveau nogensinde, da investorerne forberedte sig på en større oplåsning.

Token-oplåsning forude

Copy link to section

ApeCoin er en kryptovaluta, der blev lanceret af Yuga Labs i april 2022. Dens mål var at drive Bored Ape Yacht Club NFT og metaverse økosystem. For nylig har mønten mistet momentum, da efterspørgslen efter BAYC NFT’er dykkede.

Ligesom andre kryptovalutaer har APE været i en stejl nedadgående tendens, da efterspørgslen faldt. Dette frasalg intensiveredes efter Securities and Exchange Commission (SEC) forsinkede ETF-godkendelsesprocessen, som jeg skrev her.

Den anden store katalysator for udsalget er den kommende token-oplåsningsbegivenhed, som finder sted den 16. september. Ifølge TokenUnlocks vil udviklerne låse op for mere end 40,6 millioner APE-tokens.

Til den nuværende pris har disse tokens en markedsværdi på over $56 millioner, hvilket er 11,02% af den samlede markedsværdi. De fleste af disse tokens vil gå til Yuga Labs-insidere. Tokens til en værdi af $3 millioner vil blive tildelt Yuga Labs grundlægger.

Ydermere vil tokens til en værdi af over $36 millioner gå til lanceringsbidragydere og $5,75 millioner til Yuga Labs selv. Denne fordeling viser, at ApeCoin er meget centraliseret og for det meste gavner grundlæggeren.

ApeCoin har været meget udvandende siden den blev lanceret. Udviklerne har låst op for over 212 millioner tokens. Over 501,89 millioner tokens er allerede blevet låst op. Og ifølge dens optjeningsplan vil de endelige tokens blive låst op i juni 2026.

Token-oplåsninger anses for at være meget udvandende, da de introducerer flere mønter til netværket. De fleste kryptovalutaer modvirker dette ved at brænde eksisterende mønter, hvilket fjerner dem fra cirkulation. ApeCoin brænder dem ikke.

Derfor gør den faldende efterspørgsel efter Bored Ape Yacht Club og den igangværende udvanding det svært at anbefale ApeCoin.

ApeCoin prisprognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at ApeCoin-prisen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det lykkedes for nylig at vende det vigtige støtteniveau på $2,63 (lave 14. november) til en modstand.

ApeCoin forbliver under det 50-dages glidende gennemsnit, mens den stokastiske oscillator har bevæget sig under det oversolgte niveau. Relative Strength Index (RSI) svæver lidt over det oversolgte punkt.

Derfor er vejen for den mindste modstand for APE-prisen bearish, hvor det næste niveau at se er $1.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.