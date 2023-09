Ethereum-prisdødsfald peger på mere Filecoin, EOS, GALA smerte

Ethereum- prisen trak sig kraftigt tilbage efter Securities and Exchange Commission (SEC) forsinkede sin ETF-beslutning for virksomheder som Invesco, Blackrock og WisdomTree. ETH-mønten handlede til $1.640 i fredags, et par point over sidste måneds laveste på $1.538.

Ethereum pris dødskryds

Den vigtigste katalysator for Ethereum-prissalget var den nøje overvågede beslutning fra SEC om ETF-forslag fra vigtige amerikanske virksomheder. I sin erklæring sagde regulatoren, at den havde brug for mere tid til at gennemgå disse ansøgninger.

Beslutningen kom en dag efter, at SEC led et stort tilbageslag, da en dommer dømte til fordel for Grayscale. I sin afgørelse afgjorde dommeren, at SEC skulle gennemgå Grayscales plan om at konvertere sin GBTC Trust til en ETF. Hvis dette sker, vil virksomheden også konvertere Grayscale Ethereum Trust (ETHE) til en ETF.

Teknisk set ser Ethereum ud til at være i problemer. Det har dannet et bearish flagmønster, som normalt er et bearish tegn. Flaget er kendetegnet ved en lang flagstang og et flaglignende mønster.

Vigtigst af alt har Ethereum dannet et dødskorsmønster. Dette kryds sker, når de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) laver en bearish crossover.

I de fleste perioder er dette mønster normalt et tegn på, at aktivet vil fortsætte med at falde på kort sigt. Vigtigst er det, at denne pris falder sammen med det laveste niveau den 14. juni. Det var også halsudskæringen af det dobbelte topmønster til $2.020.

Ethereum har også bevæget sig under Ichimoku-skyen. Derfor er der sandsynlighed for, at mønten fortsætter med at glide i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $1.372, det laveste punkt den 10. marts. Denne pris er ~16% under det nuværende niveau.

Implikationer for andre altcoins

Ethereums dødskorsmønster peger på flere ulemper for andre altcoins som Stacks, Filecoin, Zcash, Gala, EOS, Render og Litecoin. I de fleste tilfælde har disse mønter en tendens til at bevæge sig synkroniseret med andre kryptovalutaer. Derfor er der en sandsynlighed for, at disse mønter vil fortsætte med at falde.

Den næste vigtige katalysator for Ethereum og andre altcoins vil være de seneste amerikanske NFP-data. Økonomer forventer, at disse tal vil vise, at den amerikanske økonomi tilføjede færre job i august end i juli.

Disse tal er vigtige, fordi Fed har forpligtet sig til at være dataafhængig, når den træffer sin næste beslutning. De fleste analytikere forventer, at Fed vil lade renterne være uændrede i september og begynde at sænke dem i 2024.

