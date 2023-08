Krypto prognose efter Grayscale dommen: Bitcoin Cash, Chancer

Bitcoin Cash-prisen iscenesatte et stærkt comeback tirsdag efter det seneste tilbageslag fra Securities and Exchange Commission (SEC) i USA. BCH-prisen steg til et højdepunkt på $227,97, det højeste niveau siden 16. august. Ligesom Bitcoin er BCH-mønten hoppet med tocifrede fra det laveste niveau i denne måned.

SEC vs Grayscale retssagen

Den vigtigste drivkraft for opsvinget i Bitcoin Cash-prisen var resultatet af den langvarige retssag mellem SEC og Grayscale Bitcoin Trust. Således opstod en retssag, da SEC afviste virksomhedens anmodning om at konvertere $20 milliarder GBTC Trust til en spot Bitcoin ETF.

Som jeg skrev her, dømte en domstol til fordel for Grayscale, i en beslutning, der kunne føre til den første spot Bitcoin ETF i USA. Beslutningen kom få dage før SEC skal afgive sin beslutning om andre ETF-forslag fra f.eks. Invesco og Blackrock.

Analytikere mener, at agenturet vil beslutte enten at give tilladelse til disse midler eller forsinke, når det vurderer Grayscale-retssagen. Uanset hvad, mener analytikere, at en lavpris spot BTC ETF er på vej.

Bitcoin Cash-prisen sprang, da investorer forudsagde, at flere virksomheder vil ansøge om en BCH ETF i de kommende måneder. En BCH ETF virker som et klart valg, fordi mønten blev skabt som en udgrening af Bitcoin. Det betyder, at de bruger den samme teknologi, hvilket betyder, at SEC vil finde det svært at afvise den.

BCH-prisen steg også efter den relativt svage amerikanske forbrugertillid og data om ledige stillinger. Forbrugertilliden faldt for første gang i tre måneder, mens antallet af ledige stillinger faldt til det laveste niveau siden 2021.

Disse tal betyder, at Federal Reserve kan genoverveje at levere endnu en renteforhøjelse i september. Pengemarkedet ser endnu en stigning i år efterfulgt af et par nedskæringer i 2024. Ser man fremad, er der en sandsynlighed for, at Bitcoin Cash-prisen vil stige til nøglemodstanden på $247.

Chancer hæver $1,6 millioner i sit token-salg

I mellemtiden fik Chancer-token-salget damp efter SEC vs Grayscale retssagen. Efterhånden som kryptovalutapriserne steg, rejste udviklerne tusindvis af dollars, hvilket bringer de samlede indsamlede midler indtil nu til $1,69 millioner. Det betyder, at skaberne vil nå det oprindelige mål på $2 millioner i de kommende uger.

For begyndere er Chancer en ny virksomhed, der sigter mod at blive den største spiller på det decentraliserede sportsbetting og forudsigelsesmarked. Det er et innovativt projekt, der vil demokratisere denne branche, som skønnes at være over 85 milliarder dollars værd i 2022.

Chancer vil omfavne den decentraliserede autonome (DAO), som vil give $CHANCER-indehavere medbestemmelse i de fleste beslutninger. De vil også få en chance for at dele overskud genereret af platformen.

Vigtigst af alt vil Chancer-indehavere også skabe deres markeder, livestreame dem og tjene penge, når folk placerer disse væddemål. Ved at bruge blockchain-teknologi sigter udviklerne på at gøre det mere tilgængeligt for flere mennesker fra hele verden.

