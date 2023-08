Stabler, Bitcoin Cash, Stellar, Litecoin-udsigter efter de nye BTC-nyheder

Bitcoin-prisen steg med mere end 5 % tirsdag, efter at Grayscale vandt en større retssag mod Securities and Exchange Commission (SEC). Mønten steg med mere end 5%, hvilket udløste et stort opsving på altcoins-markedet. Stacks og Bitcoin Cash-priserne steg med over 10%, mens Stellar Lumens (XLM), Polygon og Avalanche sprang med mere end 8%.

Dagens største kryptonyhed kom fra USA, hvor en domstol afgjorde til fordel for Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Dette var en vigtig begivenhed, der blev fulgt nøje af både investorer og handlende.

Retssagen tillod GBPTC at konvertere sin fond til en børshandlet fond (ETF). Ved at blive en ETF håber Grayscale at indsnævre den rabat, der altid har eksisteret i dens fond.

Vigtigst af alt betyder jakkesættet, at SEC vil blive tvunget til at acceptere den anden spot Bitcoin ETF. SEC forventes at afgive sin afgørelse om disse fonde inden udgangen af ugen. Nogle af de virksomheder, der har ansøgt om en Bitcoin ETF, er Blackrock, Invesco, BitWise og VanEck. I en erklæring sagde Grayscale:

“Dette er et monumentalt skridt fremad for amerikanske investorer, Bitcoin-økosystemet og alle dem, der har talt for Bitcoin-eksponering gennem den ekstra beskyttelse af ETF-indpakningen.”

Så hvad bliver virkningen af de seneste Bitcoin-nyheder på kryptopriser? Nogle analytikere som Tom Lee mener, at meddelelsen vil udløse et Bitcoin-tyreløb til $150.000. Hvis dette sker, vil altcoins som Stacks, Bitcoin Cash og Stellar lumens følge trop.

Jeg har den modsatte opfattelse, idet en spot Bitcoin ETF ikke vil have en større indflydelse på priserne på lang sigt. For det første har institutionelle investorer allerede adgang til Bitcoin gennem futures-ETF’en kendt som BITO. BITO bevæger sig altid i samme retning med Bitcoin. Derfor, som vi så efter SEC vs Ripple sagen, er der en sandsynlighed for, at mønterne vil genoptage den bearish trend i de kommende uger.

