Base blockchains DeFi TVL svæver, mens den overhaler Cardano, Cronos

Base, det nye lag-2- netværk fra Coinbase, vinder indpas blandt udviklere, selvom kryptoindustrien står over for stor modvind.

Netværket har tiltrukket mange udviklere, hvor Friends.tech er den mest populære. Det kontroversielle sociale netværk er fortsat med at vinde indpas og tiltrækker mere end en million brugere.

I mellemtiden har Base set sin aktivitet i den decentraliserede finansindustri (DeFi) springe. Data indsamlet af DeFi Llama viser, at den samlede værdi låst (TVL) i dets økosystem er steget til et rekordhøjt niveau på over 464 millioner dollars. Denne stigning gør den til den 10. største blockchain i verden.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at Base, som er et par måneder gammel, har overhalet nogle velkendte blockchains i branchen. For eksempel er det større end Crypto.coms Cronos, som har en TVL på 374 millioner dollars. Det er også større end Cardano, hvis ADA-token engang var over 90 milliarder dollars værd. Andre bemærkelsesværdige blockchains er Kava, Klaytn og Fantom.

Base har tiltrukket hundredvis af udviklere i DeFi-industrien. Den største dApp i sit økosystem er Aerodrome, en DEX med over $170 millioner i sine aktiver. Andre bemærkelsesværdige navne i dets økosystem er Beefy, Compound, Overnight Finance og Stargate. DeFi-sværvægtere som Curve og Uniswap er også installeret i Base.

Alligevel er det for tidligt at forudsige, om Base får succes på lang sigt. Tidligere har vi set mange kæder vinde popularitet og derefter miste trækkraft over tid.

For eksempel havde Cronos på sit højeste en TVL på over 4 milliarder dollars, da Tectonic og MM Finance vandt markedsandele. Tilsvarende var Algorand en topspiller i DeFi, hjulpet af populariteten af AlgoFi, som lukkede ned for nylig.

