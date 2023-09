Dogecoin (DOGE)-fællesskabet støtter Elon Musk i kampen mod ADL

Teslas administrerende direktør Elon Musk og hans firma X har truet med en injuriesag mod Anti-Defamation League (ADL). Selvom han ikke afslørede yderligere detaljer om retssagen, har ADL fulgt Musks kontroversielle handlinger i fortiden.

ADL er en jødisk non-profit organisation dedikeret til at bekæmpe antisemitisme. Musks indlæg kommer, da han står over for kontroverser over sine udtalelser på den sociale platform. I mellemtiden har han holdt ADL ansvarlig for faldende annonceindtægter på X.

Anti-Defamation League rapporterede flere tilfælde af antisemitisme den X, efter at Elon Musk fjernede blokeringen af suspenderede konti. Ikke desto mindre præciserede Tesla-chefen, at han er imod antisemitisme, men støtter ytringsfrihed.

Musk giver ADL skylden for faldende X-omsætning

Copy link to section

Elon Musk blames anti-defamation league for slump in X's US ad revenue



Ad sales are still down 60 per cent "primarily due to pressure on advertisers" mounted by the ADL, Musk said in a post on Monday pic.twitter.com/EliJs5SmKL — MrDeepak (@X_MrDeepak) September 5, 2023

May-rapporter indikerede, at X har registreret faldende omsætning, siden Musk købte mikro-blogging-platformen i oktober, og faldt til $15 milliarder fra $45 milliarder inden for seks måneder. Musk mener, at ADL’s pres på promotorer bidrager til faldet på 60 % i X’s amerikanske annonceindtægter.

Støtte til “Dogefather”

Dogecoin- fællesskabet har støttet tech-mogulen i kampen mod ADL. For eksempel bad DOGE-udvikleren DogeDesigner tilhængere om at underskrive en underskriftsindsamling for at sikre ytringsfrihed og stoppe censur.

It's time to support 𝕏



Sign this petition to defend free speech: https://t.co/gOQtEFcmB7 — DogeDesigner (@cb_doge) September 5, 2023

Andragendet er vidne til øget opmærksomhed, og kendte Dogecoin-fællesskabsmedlemmer deler den. Elon Musk har været i spidsen for at sikre ytringsfrihed på X. Ikke desto mindre har det været problemfrit, da nogle grupper forsøger at suspendere flere X-konti, med henvisning til hadefulde ytringer.

Dogecoin prisudsigt

Copy link to section

Dogecoin-prisen steg 1,27% efter fællesskabets beslutning om at støtte Musk og X i kampen mod ADL. Alt ramte en 24-timers høj og lav værdi på henholdsvis $0,06411 og $0,0624. DOGE handles til $0,06409 ved denne publikation.

Save Source- Coinmarketcap

Ikke desto mindre oplevede handelsvolumen en lille stigning på 10 % i løbet af den seneste dag, da aktiviteten forblev lav midt i september FUD.

Save