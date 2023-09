Multichain (MULTI) pris op med 53 % på en dag: her er grunden til, at den stiger

Multichain-prisen steg til vejrs over $2,3 den 4. september, hvilket resulterede i en stigning på 7500% i tokens handelsvolumen dagen efter. MULTI-prisstigningen den 4. september overraskede flertallet af kryptohandlere, hvilket fik de fleste til omgående at investere i kryptoen af frygt for at gå glip af (FOMO), hvilket er den mest sandsynlige årsag til, at handelsvolumen pludselig er steget.

Mens prisen er trukket tilbage fra gårsdagens højdepunkt til at handle på omkring $1,5, spørger størstedelen af markedsdeltagerne stadig, hvorfor prisen på Multichain-tokenet pludselig steg den 4. september. Nedenfor er en dybdegående forklaring på, hvad der forårsagede MULTI’en prisen stiger.

Hvorfor steg prisen på Multichain?

Den nuværende Multichain (MULTI) prisstigning tilskrives højst sandsynligt den nylige meddelelse fra den sydkoreanske spiludvikler Netmarble, som i fredags annoncerede, at dens blockchain-afdeling, MARBLEX, har opdateret sin multichain-tjeneste Warp.

MARBLEX’s Warp er en bridge-tjeneste, der giver brugerne mulighed for at udveksle mellem MARBLEX’s native token, MARBLEX (MBX), og bridge-token, MBXL, og samtidig tillader MBX-tokens at bevæge sig på tværs af blockchain-netværk.

Den seneste opdatering på Warp giver BNB Chain-brugere adgang til tjenester, herunder spil og NFT’er i MBX-økosystemet. Dette forventes at tiltrække en tilstrømning af BNB Chain-brugere, da MARBLEX indgik et strategisk partnerskab med BNB Chain-netværket i februar for at udvide sit multichain-økosystem.

Den seneste udvikling er velkommen nyhed for Multichain-brugere og MULTI-indehavere, især da det kommer to måneder efter nyheden om arrestationen af Multichain CEO Zhao Jun af det kinesiske politi, der efterlod projektet i krise, hvilket var årsagen til de to måneders MULTI-prisfald.

Multichain, tidligere kendt som Anyswap, har udviklet sig fra en ren decentraliseret cross-chain swap-protokol med DEX trading og likviditetsmining belønninger til at inkludere cross-chain interaktioner.

Kommende MARBLEX-begivenheder

MARBLEX afholder særlige begivenheder til en værdi af i alt $240.000 for at fejre den nye Warp-opdatering. De omfatter et udbud af likviditetspuljer i to former (USDT-MBX-par og BNB-MBX-par) på PancakeSwap decentraliserede børs.

MARBLEX planlægger også at belønne brugere, der bruger MBX for at satse i Sirup Pools i PancakeSwap.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.