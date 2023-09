Kansas City Chiefs – den forsvarende mester i Super Bowl er alle klar til at kæmpe mod Detroit Lions, når NFL-sæsonen starter den 8. september.

Og forbundet med dette er der en god handelsmulighed ifølge Bank of America.

Bank of America ser opside i sportsbetting aktierne

Firmaet fortalte sine kunder i en note for nyligt, at sportsbetting aktierne typisk begynder at stige et par dage før NFL-sæsonen.

Onlinespilaktier har en historie med at samle sig ind i og på starten af NFL-sæsonen, dog mindre efter.

Til det formål er analytikere hos Bank of America overbeviste om, at navne som DraftKings, MGM og Ceasars sandsynligvis vil drage fordel i de kommende dage, når fodboldfans satser på deres yndlingshold og giver et boost til online sportsbetting, der allerede er blevet legaliseret i en række stater.

Men hvem siger, at det kun vil være aktierne, der nyder godt af NFL. Nyligt introducerede platforme som Chancer.com, der sidder lige i hjertet af sportsbetting og onlinespil, kan have lige så stor mulighed for at drage fordel som aktierne.

Chancer er en pålidelig platform, når det kommer til social betting

Chancer er et blockchain-baseret projekt, der tilbyder et spændende spin på væddemål online med det, det kalder “social betting”.

Ideen er at gøre det muligt for brugerne at få deres venner eller familie eller hvem de nu vil deltage i et væddemålsmarked, som de selv skaber – og det behøver ikke nødvendigvis at være på NFL. Er du interesseret i at satse på det kommende valg? Jo da. Et lokalt arrangement? Hvorfor ikke. Du er ansvarlig for, hvad du egentlig vil skabe et væddemål på.

Hvis det er på en sportsbegivenhed, så integrerer Chancer også livestreaming på sin platform.

Så dette var introduktionen til Chancer.com primært for spillere. Men projektet er lige så fascinerende for investorer, fordi det er drevet af et originalt Chancer-token, der driver dets værdi baseret på udbud og efterspørgsel.

Ved skrivning er den i forsalg og er vurderet til $0,011. Få mere at vide om $CHANCER her.

Chancer tokenet kunne drage fordel af den hurtige vækst indenfor online væddemål

Chancer har allerede rejst mere end $1,7 millioner ved at sælge sit BSC0-token, hvilket signalerer en stærk efterspørgsel. Når dets igangværende forsalg er forbi, vil $CHANCER blive opført på kryptobørserne, hvilket har en tendens til at være en katalysator for en prisstigning.

Det originale token kunne være så meget desto mere attraktiv som en investering i betragtning af, at det er et spil på online-væddemål og digitalt spil – et marked, der forventes at se en CAGR (sammensat årlig vækstrate) på 10% fremover.

Det er også bemærkelsesværdigt her, at kryptomarkedet anslås at groft tredobles i form af transaktionsværdi over de næste fem år. Det er også en hurtig vækst, som $CHANCER kan udnytte i betragtning af, at det er en kryptovaluta i sin kerne.

Detaljer om, hvordan du køber Chancer-tokenet, er tilgængelige på platformens hjemmeside.

Krypto medvinden kunne også være en $CHANCER medvind

Endelig kan $CHANCER ende med at udnytte de mange medvind, der tilskrives kryptorummet.

For eksempel dømte en amerikansk dommer for nylig til fordel for Grayscale i dens retssag mod Securities & Exchange Commission over en Bitcoin ETF.

Det er et væsentligt skridt fremad, hvad angår lanceringen af den nævnte børshandlede fond – hvilket er vigtigt, fordi mange eksperter mener, at det vil resultere i et meningsfuldt boost i kryptoefterspørgslen og derfor låse op for en opside hos BTC.

Som indikator har kryptovaluta-området en tendens til at bevæge sig i takt med Bitcoin. Hvis det steg ved lanceringen af en Bitcoin ETF – så vil de andre kryptovalutaer, som inkluderer Chancer-tokenet, måske også gøre det.

Så er der selvfølgelig Federal Reserve, der sandsynligvis har eller i det mindste er ved at være færdig med at hæve renten. Når først det skifter til en lempelig pengepolitik, kan risikoaktiverne som kryptovalutaer generelt eller måske $CHANCER specifikt drage fordel.

Besøg Chancers hjemmeside her for at udforske platformen, dens forsalg og hvordan du investerer i den.

