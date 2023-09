Prisprognose: Shiba Memu, Vulcan Forged PYR, Adventure Gold

Kryptomarkedet har fundet fodfæste efter skræmmedykket i slutningen af sidste uge. I skrivende stund steg det globale kryptomarked med 0,11% i løbet af de sidste 24 timer. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) og Fetch.ai (FET) er blandt nutidens mest trendy kryptovalutaer, da Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) bliver grønne.

Kryptomarkedet har været havvindende siden Grayscales sejr i spot bitcoin ETF-sagen mod US Securities and Exchanges Commission (SEC) den 29. august. Men mens kryptomarkedet kæmper for at få fodfæste, er en ny kunstig intelligens (AI) drevet meme-mønt kaldet Shiba Memu laver bølger på kryptomarkedet, da den søger at detronisere meme-konger som Shiba Inu og Dogecoin. Shiba Memu er i øjeblikket i forsalgsfasen, og investorer strømmer til for at få en del i det trending meme-projekt.

Grayscales sejrs, og dens påvirkning på krypto

US District of Columbia Court of Appeals afgjorde, at SEC var forkert at kassere en ansøgning fra kryptoaktivforvalter Grayscale Investments, der søger at notere en ETF, der sporer prisen på BTC.

Sagen blev nøje overvåget af store aktivforvaltnings- og kryptoaktører, som i årevis har forsøgt at få SEC til at godkende spot Bitcoin ETF’er. Mens folk som Grayscale Investments mener, at ETF’erne ville udsætte investorer for Bitcoin uden at skulle eje egentlige BTC-mønter, bekymrer SEC sig for, at de spot-Bitcoin ETF’er ville være sårbare over for manipulation.

Grayscale og SEC har nu 45 dage til at appellere kendelsen, i hvilket tilfælde den enten vil gå til en en banc-panelgennemgang eller til den amerikanske højesteret. SEC har dog ikke foretaget sig noget, der tyder på, at de ville appellere sagen endnu.

JP Morgan sagde i weekenden, at SEC kunne blive tvunget til at godkende flere spot bitcoin ETF’er efter Grayscale. Adskillige firmaer blandt dem BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise og Invesco har anmodet om at få BTC ETF’er noteret på Nasdaq eller CBOE Global Markets. Og de fleste af firmaerne har valgt at arbejde med Coinbase for at politihandle handel med det underliggende bitcoin-marked, efter at SEC afviste de første ansøgninger.

Efter afgørelsen i tirsdags tog hele kryptomarkedet fart, og Bitcoin-prisen brød endda $28k. Markedet faldt dog, efter at Bitwise trak sin Ethereum og Bitcoin ETF-ansøgning tilbage i fredags. Markedet er dog blevet grønt igen, og alle øjne er rettet mod SEC, da et flertal forudsiger, at det snart kan godkende krypto-ETF-ansøgningerne; noget, der kunne sende hele kryptomarkedet ud i en skør tyrecyklus.

Adventure Gold og Vulcan Forged prisprognose

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR og Fetch.ai (FET) er blandt nutidens mest populære kryptovalutaer. De tre kryptovalutaer har registreret betydelige kursstigninger i løbet af de seneste syv dage og blev ikke påvirket af fredagens prisdump.

Bortset fra Fetch.AI, som er en kunstig intelligens (AI) drevet kryptovaluta, er de to andre (Adventure Gold og Vulcan Forged) NFT-drevne kryptovalutaer.

Da Vulcan Forged-prisen har brudt modstandsniveauet på $3,9741, er alle øjne rettet mod det næste modstandsniveau på $4,4999, som investorerne mener kan blive ramt meget snart, især hvis dagens lysestage lukker over R1.

Selvom Adventure Gold stadig handles højere end hvor det åbnede den 3. september, bør handlende være forsigtige, da dagens lysestage er bearish og muligvis kan udslette gårsdagens gevinster. Hvis lysestagen lukker over omdrejningspunktet ved $0,6159, ville der være en sandsynlighed for, at kryptoen får endnu et skud på modstandsniveauet ved $0,6970. Tværtimod, hvis omdrejningspunktet (P) niveauet overtrædes, bør handlende være forberedt på, at mønten falder mod støtten ved $0,4538.

