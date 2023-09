Bitcoin-netværket står over for alvorlig overbelastning med over 550.000 ubekræftede transaktioner

Mempool- data viser, at Bitcoin-netværket står over for alvorlig overbelastning, hvor mere end 550K venter på bekræftelse. Yderligere steg transaktionsgebyrerne til over 20 sat/Vb (satoshis pr. virtuel byte).

Bitcoin-overbelastning forværrer markedsstemningen

Eksperter tilskriver dette problem til den seneste Bitcoin- minedrift, der har udløst forhindringer, der bekræfter transaktioner. Mempool viser, at den gennemsnitlige blokprægningstid steg til 10,9 minutter, hvilket indikerer minearbejderes kamp for at tilfredsstille netværkets uovertrufne efterspørgsel.

Ikke desto mindre er det ikke første gang, den førende crypto står over for flaskehalse med overbelastning af netværket. I maj suspenderede Exchange Binance (i øjeblikket) BTC-hævninger på grund af overbebyrdede netværk og skyrockede transaktionsgebyrer.

Binance suspend BTC withdrawals as the bitcoin network is experiencing a congestion issue — Whale (@WhaleChart) May 7, 2023

Det oppustede antal ubekræftede transaktioner og blokerede blokeringer har udløst bekymringer om den mulige effekt på kryptoens pris. Mange ubekræftede transaktioner vil sandsynligvis oversætte til forsinkelser, frustrerende spillere, mens de påvirker Bitcoins brug i daglige overførsler.

Høje transaktionsomkostninger afskrækker personer, der er interesserede i omkostningseffektive måder at overføre værdi på, hvilket afskrækker små transaktioner. Transaktionsomkostninger, der overstiger 20 sat/vB, kan få handlende til at afstå fra at handle, indtil overbelastningen ophører eller finde alternativer.

Bitcoin pris

Kryptomarkedet udviser en bearish holdning. Bitcoin støder på forhindringer i sin forventede opside over $26K. I mellemtiden kan overbelastning af netværket ligge bag denne udfordring. Det førende digitale aktiv skiftede hænder til $25.740 ved pressetidspunktet.

BTC Price Prediction: Bitcoin Holds $25k, Ready To Launch The Bull Phase?

BTC price sits at a crossroads, where declines below $25k would imply a sell-off, and recovery above $26k could result in a rally past $30k. pic.twitter.com/NAPdflogyN — CoinTalks (@CoinTalksNews) September 6, 2023

Bitcoin-prisen svæver ved en skillevej. Dyk under $25.000-håndtaget vil udløse betydelige fald, hvorimod et opsving forbi $26.000 vil se klokkekrypten svæve over de vitale $30.000.

Da Bitcoin kæmper mod høje gebyrer og overbelastning af netværket, kan markedsaktører ty til altcoins for billigere og hurtigere transaktioner. Det kan betyde midlertidigt at omdirigere penge væk fra BTC, hvilket reducerer tilstopningsproblemer.

