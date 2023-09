Arbitrums ARB-futures åbne rente falder i takt med, at kursen falder

Arbitrum (ARB), det hurtigt voksende Ethereum-skaleringsnetværk, så sit token dykke til et rekordlavt niveau i mandags. Tokenet faldt til et lavpunkt på $0,80, meget lavere end dets rekordhøje på $1,88. Dette fald bragte dens markedsværdi til mere end $1 mia.

Arbitrums token-fald faldt sammen med mere svaghed på futuresmarkedet. Data indsamlet af CoinGlass viste, at åben rente på futures faldt til $99 millioner, det laveste niveau i år.

Åben rentefutures toppede med over 441 millioner dollars i april i år, da ARB-prisen steg. Senest steg Arbitrums interesse til over 208 millioner dollars i juli.

Åben interesse er et vigtigt mål på krypto- og aktiemarkedet, da det viser antallet af futureskontrakter, som markedsdeltagere har ved slutningen af handelsdagen. Et højere tal viser, at der er efterspørgsel efter et aktiv på det vigtige futuresmarked.

Ligesom andre altcoins holdes det meste af denne åbne futures-rente i Binance, den største børs i verden. Det efterfølges derefter af Bybit, Bitmex, Huobi og OKX.

Andre målinger viser, at aktiviteten i Arbitrums økosystem er ved at blive langsommere. Ifølge DeFi Llama er den samlede værdi låst (TVL) i dets DeFi- økosystem på over 2,6 milliarder dollars, et fald på 20 % fra en måned tidligere. Dette fald skyldes ARB-prisfaldet. I ETH-termer er TVL trukket sig tilbage til 1,64 millioner ETH, ned fra sit højdepunkt på 2,15 millioner ETH.

Samme tendens ses i det aktive antal brugere i Arbitrums økosystem. Det har nu omkring 126.000 brugere inden for de seneste 24 timer, ned fra dets top på over 286.000.

