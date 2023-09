Cardano nærmer sig en depressionsfase, efterhånden som ADA-prisen rammer 2023-niveauerne

Den langvarige cryptocurrency- vinter fortsætter med at ramme altcoins hårdere, og Cardano ser ud til at være det største offer. Data viser, at ADA er dykket til de laveste prisniveauer i 2023, og yderligere nedbrud ser ud til at være mulige.

Benjamin Cowen fra ITC mener, at prisfald under $0,24 vil dyppe ADA ind i depressionsfasen, som kan vare indtil 2024.

The depression phase for $ADA begins below $0.24.



The depression phrase will likely last until QE returns, probably sometime in 2024. https://t.co/mOvrwfhSv2 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 10, 2023

Cardano udløste bekymringer om flere fald, da priserne faldt til under $0,25. Det digitale aktiv har svævet ud over dette mærke siden slutningen af december 2022.

Forestående Cardano-nedtur?

Cardano udviser en grim udsigt på kort sigt efter at have budt mandag velkommen på en bearish fod. ADA styrtdykkede mod $0,245 tidligt i dag, hvilket truer med flere styrtdykker. Sidste gang Cardano faldt under $0,25 var i slutningen af december og begyndelsen af 2023, efter FTX’s krise, som satte buler på det samlede marked.

Ikke desto mindre genvandt alt til $0,40 den følgende måned. Det sker måske ikke denne gang, da bjørne kæmper om dominans.

Det digitale token har aldrig været så deprimeret siden 2020’s bjørnemarked, hvor det svævede mellem $0,16 og $0,18 i nogle måneder, før det steg over $0,30. Derudover har Cardano tabt 92% siden dets $3,09 ATH i september 2021.

ADA har klaret sig dårligere sammenlignet med Binance Coin (BNB), som kæmper for at forblive flydende på trods af angreb fra regulatorer globalt. Invezz.com rapporterede, hvordan udveksling af Binances problemer knækker BNBs følelser.

ADA prisudsigter

ADA-prisen afspejler svaghed omkring $0,25-mærket (support-switched-resistance). Undladelse af at komme sig vil velkommen til fald mod $0,24, før du udforsker $0,22-niveauerne. Dets daglige diagram forbliver rødt, da bjørne styrer hjulet.

Source- Coinmarketcap

Mens Cardano truer med flere fald med sit bearish flag-opsætning, viste alt en afvisningslysestage for nylig, hvilket viser sælgeres svaghed.

Et potentielt 24-timers stearinlys, der lukker over $0,2534 ved den kommende gentest, ville annullere de bearish-udsigter. Det ville bekræfte et falsk sammenbrud, hvilket muligvis katalyserer ADA-stigninger til højere niveauer.

At se kommende Cardano-opdateringer og udviklinger inden for det brede finansielle område er fortsat afgørende for at forstå ADA’s næste retningsmæssige træk.

