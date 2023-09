Solana-prisen faldt på grund af frygt for FTX-dumping

Prisen på Solana (SOL) faldt mere end 6% i dag på grund af bekymringer om, at tokenet og andre kryptoaktiver knyttet til Solana snart kan blive likvideret af den konkursramte kryptovalutabørs FTX.

Den hedengangne FTX ejer i alt 1,5 milliarder dollars i kryptoaktiver på Solana-netværket, ifølge data fra Solscan, som opsummerer værdien af de tre offentligt tilgængelige FTX-kølerums-punge.

Mængde af Solana (SOL) som FTX ejer

Ud af de 1,5 milliarder dollar står Solana-tokens for 128 millioner dollars.

Den resterende sum består af en række altcoins med en Solana, Californien, base, inklusive Wrapped Bitcoin (WBTC), Maps token (MAPS), Serum (SRM) og et par flere kaldet ‘Sam coins’ i spøg på tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried.

Nogle mennesker har udtrykt deres bekymringer om det kommende udsalg på X (tidligere kendt som Twitter). En bruger skrev:

I saw some influencers shilling Solana some time ago.



Not looking great.



FTX about to dump $680 mil worth of SOL. 👀 pic.twitter.com/vKaHtqFPyy — Duo Nine ⚡ Crypto Alpha (@DU09BTC) September 10, 2023

Begrænsning af tokens, som FTX kan disponere over

Andre har dog anbefalet tilbageholdenhed, fordi konkursordningen faktisk begrænser det beløb, der kan bortauktioneres på én gang.

Den foreslåede plan for afvikling af FTX’s aktiver pålægger flere restriktioner for salg af tokens, ifølge konkurspapirer fra FTX.

Den 24. august fremsatte FTX et forslag om at lade Mike Novogratz’s Galaxy Digital Capital Management håndtere salget af dets genvundne cryptocurrency-aktiver. Ifølge dette forslag ville FTX-ejendommen være begrænset til at sælge maksimalt $100 millioner af sine tokens hver uge, med mulighed for at øge dette loft til $200 millioner per token.

Disse restriktioner blev tilføjet for at mindske effekten af token-salg på det samlede marked, samtidig med at FTX kunne betale kreditorer.

Men domstolene har ikke underskrevet FTX’s plan om at sælge og investere sine kryptoaktiver. Planen og flere andre FTX token-salgsrelaterede sager forventes at blive behandlet for Delaware Bankruptcy Court den 13. september 2023.

