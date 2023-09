TOKO Network sikrer driftslicens fra Dubais VARA

I kryptonyheder i dag har TOKO Network, en Web3 fintech-platform fra DLA Piper advokatfirmaet, fået en driftslicens af Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA).

En pressemeddelelse fra platformen til oprettelse af digitale aktiver bemærkede mandag, at godkendelsen tillader den at fungere som mægler-forhandler og børs. TOKO kan nu tilbyde sine tjenester som fuld markedsudbyder fra og inden for Emiratet Dubai.

Proof-of-Stake platform Hedera postede nyheden på sin X-konto.

1/ 🇦🇪 @TOKO_network has secured operating license approval from Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), emphasizing the #tokenization platform's firm commitment to operating with transparency, accountability, & regulatory compliance. #Hederahttps://t.co/2QasVFLAMe — Hedera (@hedera) September 11, 2023

TOKO Networks forpligtelse til overholdelse

Den regulatoriske milepæl ser TOKO Network slutte sig til en håndfuld kryptoplatforme for at sikre VARA’s nod som en Virtual Asset Service Provider (VASP). Det er et skridt, der signalerer TOKOs forpligtelse til overholdelse, gennemsigtighed og ansvarlighed, da det ser ud til at bringe fordelene ved distribueret hovedbogsteknologi til aktivejere og investorer.

I en kommentar til godkendelsen sagde Scott Thiel, TOKOs administrerende direktør:

“Vi er begejstrede for at få udstedt denne VARA-licens til fuldt regulerede VA Broker-Dealer-tjenester af verdens eneste eksklusive regulator for VA-sektoren. TOKO bifalder Dubais forpligtelse til at lede verden inden for regulering af virtuelle aktiver ved at levere en ansvarlig, omfattende og klar køreplan for den virtuelle aktivindustri via et pålideligt og reguleret økosystem, hvor enkeltpersoner og virksomheder kan engagere sig i digitale aktiver. Vi ser frem til at spille en støttende rolle i udviklingen af Dubai som et førende globalt virtuelt aktivhub.”

VARAs licens tilføjer TOKOs voksende tilstedeværelse i tokeniseringsområdet, efterhånden som dets tjenester udvides til det bredere decentraliserede finansøkosystem (DeFi).

Ud over den regulatoriske milepæl opnåede TOKO Network endnu et vigtigt udviklingstrin i dag. Platformen har indgået et strategisk partnerskab med Virtuzone, UAE’s førende virksomhedsdannelsesspecialister. Ifølge detaljerne i aftalen vil TOKO og Virtuzone samarbejde om at lancere den første tokeniserede aktie-crowdfunding-platform nogensinde i Dubai.

Platformen vil transformere det private Web3 fundraising-rum for virksomheder og investorer, sagde virksomhederne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.