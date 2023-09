Astar Network lancerer Polygon-drevet zkEVM-løsning

Astar Network har foretaget en større netværksudvikling, efter at det onsdag annoncerede, at det endelig havde lanceret sin Polygon -drevne zkEVM-løsning. Men på trods af den bullish fornemmelse omkring nyhederne, er prisen på altcoinen faldet næsten 10% i de sidste 24 timer, da købere kæmpede for at holde fast i gevinsterne.

Tokenet handlede til $0,05 onsdag eftermiddag, med et 24-timers handelsvolumen på over $16 millioner, hvilket repræsenterer et fald på 9%. ASTR, som er på toppen af $0,1 i februar, kan kæmpe for opadgående momentum, hvis det bredere marked fortsætter med at kæmpe med udbredt usikkerhed.

Astar annoncerer Ethereum L2 zkEVM-løsning

Astar er Japans førende blockchain, der tilbyder en Web3-platform for udviklere til at skabe decentraliserede applikationer (dApps) og lag-2 interoperabilitetsløsninger. Væksten for netværket i løbet af de seneste måneder har inkluderet store milepæle i form af netværksudvikling og partnerskaber. Blandt disse har været nøglesamarbejder med Fireblocks, NTT Digital og Sony Communications Network.

I dag annoncerede blockchain-platformen lanceringen af en nul-viden-drevet lag-2-kæde på Ethereum. I henhold til detaljer delt i en blogpublikation, vil Astar zkEVM blive drevet af Polygon’s Chain Developer Kit (CDK).

“Vi er glade for at tilføje endnu en banebrydende teknologi til vores tekniske stack med Astar zkEVM. Dette giver os mulighed for at udnytte det enorme Ethereum-økosystem og tjene som en gateway for virksomhedsadoption i Japan og videre. Vi vil forblive dybt rodfæstet i Polkadot-økosystemet, som også inkluderer at muliggøre interoperabilitet mellem alle vores VM’er: EVM, zkEVM og WASM,” sagde Maarten, leder af Astar Foundation.

Den EVM-kompatible kæde vil forbedre netværkets interoperabilitet og se virksomheder udnytte funktioner såsom øget transaktionshastighed, skalerbarhed og sikkerhed i deres Web3-projekter. Ethereum L2-protokollen forventes at revolutionere underholdnings- og spilindustrien.

