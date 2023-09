Er det sandsynligt, at Chancers forsalgsmomentum fortsætter efter børsnoteringen?

Efterhånden som 3. kvartal 2023 graver dybere, er investorerne ængstelige. Listen af tokenet fra verdens første decentraliserede væddemålsplatform, Chancer, nærmer sig. I forventning om store prisbevægelser har investorer grebet over $1,76 millioner tokens i forsalg. Den høje efterspørgsel efter tokenet fremhæver et enormt potentiale, selvom risikoen for humør foruroliger markederne. Men hvor attraktiv er tokenet ved notering på Uniswap i dette kvartal?

Om Chancer og hvordan det fungerer

Chancer er den første blockchain, der introducerer en decentraliseret P2P-væddemålsmodel. Netværket har til formål at ændre, hvordan betting fungerer ved at give brugeren autonomi. Brugere bestemmer de begivenheder, der skal satses på, og sætter regler og odds for succesfulde gevinster. Fremgangsmåden adskiller sig fra det nuværende system, hvor bookmakerne forbliver 100 % i kontrol. Lad os se på et velkendt eksempel for at forstå, hvordan Chancer fungerer.

Antag, at din yndlingsmaratonløber deltager i en kommende byløbsbegivenhed. Baseret på tidligere erfaringer forventer du, at de vinder maraton. Din ven (kammerat) har en anden mening. Så du vil gerne satse på begivenheden.

Ved hjælp af Chancer skaber du blot et marked for arrangementet. Du og din ven kan satse på det, sikret af et blockchain-økosystem. Du kan lave forudsigelser over flere begivenheder og invitere venner fra hele verden. Eller du kan deltage i deres Chancer-markeder.

P2P-væddemål giver Chancer mulighed for at nå mange indsatser og udvide omfanget af indsatser. Med væddemålssektorens markedsværdi, der løber i milliarder af dollars, har Chancer en enorm mulighed. Det kan være grunden til, at investorer satser stort på platformen inden lanceringen.

Hvordan får Chancer-tokenet værdi?

Chancer-tokenet ($CHANCER) får værdi fra platformens fortsatte brug og popularitet. Tokenet vil være mediet til at udveksle værdi. Det inkluderer krav om gevinster på vellykkede væddemål. Efterhånden som flere investorer får adgang til platformen, kunne Chancer se øget efterspørgsel, hvilket hjælper prisen med at skyde i vejret.

Chancer henter også nytte fra P2P-markederne. Brugere vil blive belønnet med tokenet for at skabe væddemålsspillene og Chancer-markederne. Målet er at motivere brugerne til at fortsætte med at udvikle Chancer-platformen og gøre den populær.

Investorer, der søger passiv indkomst, vil også drage fordel af at bruge Chancer. De kan satse tokenet over tid og tjene udbytte for at bidrage til platformens udvikling. Der er også belønninger for at dele et ord om Chancer. Disse use cases hjælper Chancers værdi med at øge og levere afkast til investorer.

Hvad er chancers prispotentiale i 2023?

Prisen på Chancer-tokenet i 2023 kunne være drevet af spekulationer. Investorer er allerede bekymrede for platformen, hvilket kan øge spekulationerne, når tokenet er noteret. Plus, søgningen efter nyligt lancerede tokens med et stort prispotentiale kan øge volatiliteten.

I 2023 har analytikere forudsagt en prisstigning på op til 1.000 % for tokenet. Prispotentialet er realistisk, da nyligt børsnoterede tokens er steget med større marginer. I denne forudsigelse er forventningen, at Chancer kan stige 10x mere bæredygtigt i 2024 og derefter. Det er her, hovedplatformen vil være lanceret, og Chancer ser værdistigninger drevet af organisk brug. En tocifret procentvis prisstigning bør anses for tilstrækkelig for 2023.

Hvad vil det sige at investere i Chancer nu?

Chancers notering nærmer sig med hastige skridt. At investere i tokenet nu kunne være ideelt for investorer, der ønsker at udnytte de indledende prisgevinster.

I øjeblikket går Chancer for $0,011, hvilket er ret lavt og attraktivt for early birds. Investering efter token-noteringerne kan betyde, at investorer bruger mere på at købe tokenet til en højere pris.

