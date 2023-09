Shiba Memu-forsalget accelererer, mens TON-tokenet stiger 13% efter Telegram-integration

Det nye kryptoprojekt Shiba Memu har været en sensation, siden det lancerede et forsalg for to måneder siden. Forsalget er sket hurtigt, da investorer har store forventninger til det AI-ledede meme-projekt. Tokens for over $2,7 millioner er blevet købt før lanceringen. I mellemtiden forbliver investorer optimistiske over mindre populære blockchains med gode use cases. TON token steg med tocifrede på nyheder Telegram havde godkendt sit netværk til web 3.0 infrastruktur.

TON stiger, da Telegram vælger netværk til web 3.0

TON-tokenet steg 13% onsdag, da messaging-appen Telegram valgte netværket til sine web 3.0-planer. Integrationen vil gøre Ton Wallet tilgængelig for over 800 millioner Telegram-brugere.

Telegrams CIO, John Hyman, sagde, at integrationen vil give appbrugere digitale ejerskabsrettigheder. Ton-netværk vil drage fordel af at øge synligheden gennem besked-appen. Ton Foundation sagde, at en selvforsorgsudgave, TON Space, vil blive rullet ud til ikke-amerikanske Telegram-brugere. Udrulningen forventes afsluttet i november.

Telegram havde til hensigt at integrere TON allerede i 2019. Det opgav planerne efter en SEC-undersøgelse, der påstod, at det tilbød uregistrerede værdipapirer. Gevinsterne i tokenet sker, når investorer ser de mindste muligheder i en slået sektor.

Shiba Memu udnytter AI-kapaciteter

Kunstig intelligens har været et hastigt voksende anvendelsesområde. AI har fundet vej til nye og nye kryptoprojekter og blockchain. Identitetsgivning og det kontroversielle projekt Worldcoin er blot en af dem. Men hvor god kan AI blive, når den integreres i meme-kryptoprojekter?

Shiba Memu har fanget investorernes opmærksomhed for at udnytte meme-krypto-manien og AI-revolutionen. Med AI søger Shiba Memu at blive et bæredygtigt blockchain-projekt. Projektet kan skabe sin egen PR og selvpromovere på sociale netværk. AI-applikationen giver Shiba Memu en fordel i forhold til sine meme-kammerater.

Shiba Memu har også potentialet til at blive bedre med tiden. AI’en lærer hele tiden, dag og nat. Den kan få øje på de nyeste og bedste værker inden for kreativ annoncering og spytte det tilbage meget bedre. Evnen øger projektets bæredygtighed. Dette betyder, at Shiba Memu kan levere enorme afkast konsekvent i fremtiden.

Vil Shiba Memu eksplodere efter børsnoteringen?

Meme-kryptovalutaer er investorernes darlings. De kan stige med store procentvise marginer på positiv stemning. For at lancere blockchains, øget investorinteresse og hype driver priserne til supernormale niveauer. Som sådan udforsker investorer altid nyligt lancerede meme-projekter.

Efter en længere periode med stilhed kunne Shiba Memu genoplive investorernes interesse for meme-kryptovalutaer. Førende projekter som Dogecoin og Shiba Inu forbliver afdæmpede. Når Shiba Memu er opført, kunne mojoen for meme-tokens vende tilbage. Kombineret med AI-vanvid kan Shiba Memu-listen være en magisk charme, der tillader tokenet at eksplodere.

Kunne Shiba Memu stige med 1.000%?

Meme-kryptovalutaer er berygtede praler i prisbevægelser. På grund af den opmærksomhed, de tiltrækker, kan de bevæge sig op til 50 gange på en enkelt dag. Da Shiba Memu starter fra bunden og endnu ikke har foretaget sig noget, er potentialet enormt. En prisstigning på 1.000 % er kun et forsigtighedsestimat. Når tokenet er angivet, kan stigninger være så høje som 50x.

Hvorfor investere i Shiba Memu i dag?

Shiba Meme er overraskende på farten, selv på forhåndssalg. Prisen på tokenet stiger hver dag kl. 18.00 GMT.

Hver investering, der foretages på en dag, er mere værd efter 24 timer. Investorer, der køber tokenet tidligt i forsalget, vil få tokens med mere værdi, når forsalget slutter. Prisdynamikken giver investorer en meme-stemning, selv før tokenet er noteret.

