Zalandos aktiekurs kan falde til €20, hvis dette sker

Zalando (ETR: ZAL) aktiekursen har været i et stærkt frit fald, da væksten aftager, og efterspørgslen efter aktien aftager. Aktien trak sig tilbage til 24,60 € onsdag, ~77 % under det højeste niveau i juni 2021. Den er faldet med over 24 % i år, hvilket gør den til den anden dårligst ydende DAX- indeksbestanddel i år efter Siemens Energy.

Der er fortsat bekymringer om vækst

Zalando er en førende virksomhed, der leverer e-handelsløsninger til mode og livsstil. Ligesom andre lignende virksomheder som Asos og Boohoo toppede Zalando-forretningen under Covid-19-pandemien, da folk handlede online.

De seneste resultater fra Zalando viste, at virksomheden var ved at gå langsommere. Dens omsætning faldt med 2,5 % i andet kvartal til 2,5 milliarder euro, da dens bruttovarevolumen (GMV) faldt med 1,8 % til 3,71 milliarder euro.

Yderligere data viser, at Zalandos antal aktive kunder steg fra 49,3 millioner i Q2’22 til 50,5 millioner i Q2’23. Den gennemsnitlige ordrestørrelse steg også en smule til €293,3. I alt steg dets EBIT med 42,2 % til €86,8 millioner, mens dets overskud steg til €56,6 millioner. For første halvår var Zalandos nettoresultat €18,2 mio.

Den største bekymring for Zalando er, at dens forretning er ved at aftage, da de tyske og europæiske økonomier står over for adskillige modvind. De seneste økonomiske tal viste, at den tyske økonomi faldt i årets første to kvartaler. Forbrugertilliden er også faldet i de seneste måneder.

Derfor betyder det faldende salg, at Zalando ikke skal vurderes som en vækstvirksomhed. Og trods aktiernes fald er selskabet stadig overvurderet. For det første har Zalando en markedsværdi på over €6 milliarder, hvilket er højere, siden virksomhedens justerede EBIT faldt til €184,6 millioner i 2022.

Zalando aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at Zalando aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det forbliver under den faldende trendlinje vist med rødt. Denne trendlinje forbinder de højeste niveauer siden den 7. marts. Aktien har bevæget sig under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Den har også gentestet den stigende trendlinje, der forbinder det laveste sving siden september sidste år.

Derfor er udsigterne for Zalando stadig bearish, med det næste niveau at se er det psykologiske niveau på €20. Denne opfattelse vil blive bekræftet, hvis den vender støtten til €23,87 (lav 7. juli) til en modstand. Det alternative scenarie er, hvor aktierne hopper tilbage og tester den øvre trendlinje ved 28 €.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.