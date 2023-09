Certik sætter spørgsmålstegn ved ægtheden af Telegram-bot-tokens efter TON-baseret tegnebogslancering

Blockchain-sikkerhedsfirmaet Certik har advaret mod Telegram bot-tokens, som har vundet popularitet på grund af enorme prisstigninger. Det kommer efter, at Telegram debuterede en kryptopung på Open Network for at give brugerne fuldstændig kontrol over deres digitale aktiver.

Markedsdeltagere har ivrigt set frem til lanceringen for at se, hvordan selvdepotpungen kan påvirke brugen af Telegram-bots på kryptovalutamarkedet.

Telegram bot tokens prompt tæppet trækker advarsel

Telegram-handelsbots bruger specifikke regler til at udføre handler på decentraliserede børser (DEX’er). Certik advarede brugere om de hypede Telegram-bot-tokens med henvisning til svindel med udvidet tæppetræk. Virksomheden udtalte, at over 40% af disse aktiver kunne være exit-svindel. Det tilføjede, at disse tokens er steget i popularitet siden 20. juli, med gevinster på over 1000%.

Certik mener, at den første succes med projekter som UNIBOT brænder Telegram bot-tokens. UNIBOT-prisen steg ca. 1.300 % efter børsnoteringen. Det fik den til at nå sit højeste niveau på $90, før det faldt til en pressetidsværdi på $74. Alt steg 1,59% i løbet af den sidste dag og forblev i grønt på pressetidspunktet.

Telegrams TON-baserede selvdepotpung

Certiks advarsel følger efter Telegrams lancering af en TON-baseret selvdepotpung den 13. september. Som invezz.com afslørede, havde tiltaget til formål at give kunderne fuld kontrol over deres virtuelle aktivinvesteringer. Som det ses her, vil TON Space tiltrække Telegrams 800M brugere, hvilket er et kæmpe løft for web3-adoption.

Identifikation af Telegram krypto-svindel

Du kan bruge et par strategier til at identificere potentielle Telegram krypto-svindel. Først og fremmest vil svindlere ofte efterligne kendte personer for at anmode om penge fra deres ofre. For det andet får de folk til at gå i panik med hyppige beskeder, hvilket fører til følelsesmæssige beslutninger.

Desuden er svindlere ikke professionelle, de bruger ofte dårligt engelsk. Disse tegn er nok til at fortælle dig, at noget ikke er rigtigt ved den hypede giveaway i Telegram.

