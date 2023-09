Et ensomt metavers som Sandbox, Decentraland aktive brugere dropper

Metaverset, en af søjlerne i blockchain-industrien, har mistet trækkraften i de sidste par måneder, da kryptovinteren fortsætter. De fleste af flagskibets metaverse-platforme har set deres brugere og deres tokens falde med tocifrede. På samme måde har virksomheder som Meta Platforms, der satsede på branchen, skåret ned på deres ambitioner.

Sandbox- og Decentraland-brugerne falder

Decentraland og The Sandbox er de to største spillere i metaverse-industrien. Sandbox’s SAND token har en markedsværdi på over $599 millioner, mens Decentralands MANA er vurderet til $536 millioner. Axie Infinitys AXS-token har en markedsværdi på $599 millioner. På deres højeste var disse tokens alle værdsat til milliarder af dollars.

Data offentliggjort af DappRadar viser, at antallet af personer, der bruger disse platforme, er faldet kraftigt. For eksempel havde Decentraland kun 3,86.000 Unique Active Wallets (UAW) inden for de seneste 30 dage, en stigning på 108 % fra den foregående måned. Antallet af transaktioner i netværket steg med 63% til 72,80k, mens saldoen i dets smarte kontrakter faldt til $15 millioner.

Aktiviteten i The Sandbox var meget værre. UAW faldt med 26% til 3,29k, mens antallet af transaktioner i den smarte kontrakt faldt med 15% til 2,79k. Saldoen i deres smarte kontrakter faldt også til $22,9 millioner.

Derfor ville du forvente, at aktiviteten i platforme til en værdi af over $500 millioner er højere end det.

I mellemtiden har NFT-tendenserne i Decentraland og The Sandbox ikke været opmuntrende. Som vist nedenfor har bundprisen på disse salg været i en nedadgående tendens efter at have toppet tidligere i år. Gulvpris er defineret som den laveste pris på en NFT til enhver tid. Som sådan er en lavere pris et tegn på, at efterspørgslen er en smule begrænset.

MANA- og SAND-priserne er dykket

En sandsynlig årsag til, at aktiviteten i The Sandbox og Decentraland er faldet, er, at deres oprindelige tokens er styrtet ned. MANA handlede til $0,28 torsdag, 95 % under det højeste niveau nogensinde.

Tilsvarende handlede SAND-token til et rekordlavt niveau på $0,28, 80 % under rekordhøjden. Derfor har de fleste mennesker, der har købt NFT’er i disse økosystemer eller vundet belønninger, set deres værdier falde.

I de fleste perioder klarer blockchain-applikationer sig godt, når kryptovalutaer stiger og omvendt. For eksempel er bundprisen på Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’er faldet, da Ethereum er svækket. Tilsvarende faldt DeFi TVL på alle platforme, da kryptopriserne faldt.

