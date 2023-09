Dogecoin (DOGE) udsigter: Bearish trussel tårner sig op midt i faldet fællesskabsstøtte

Dogecoin- prisen tegner et noget ubeslutsomt syn, da bearish sentiment tårner sig op, hvilket efterlader entusiaster, der undrer sig over, hvad det førende meme-token kan fremvise i den kommende session.

Den seneste dyk i kryptomarkedet sendte chokbølger gennem Dogecoin-samfundet, da alt brød et afgørende støttegulv, der historisk udløste genopretningsstævner. Udviklingen rejste bekymringer om fortsatte prisfald, men de seneste handlinger viser, at DOGE kunne være klar til en ny stigning.

For eksempel har altcoinen sikret støtte til $0,06. Det katalyserede et lille opsving tidligt i mandags (da det nød godt af forbedrede stemninger i det brede marked), før det gik tilbage.

Igangværende markedsvolatilitet efterlod Dogecoin på $0,061801 på pressetidspunktet, hvilket indikerer et dyk på 1 % i 24 timer. DOGE tabte 0,6 % inden for de sidste syv dage.

Truende bearish trussel

Mens de seneste prishandlinger kan være imponerende, er Dogecoin fortsat modtagelig for muligt salgspres. Meme-tokenet kan være vidne til bearish momentum, hvis sælgere dominerer omkring $0,064 værdiområdet. Det kan byde velkommen til et prisfald på 10 %, hvilket skubber Dogecoin mod $0,057.

DOGE-skaber Billy Markus svarede på en bruger , der fremhævede det falmede samfundsengagement, og sagde,

“Samfundet har efter min mening været dødt i over et år, de mest aktive mennesker laver bare drama og angriber folk.”

Yderligere kæmper Dogecoin med nytten. På trods af at det er det bedste meme-token ($8,7 mia. i markedsværdi), forbliver DOGE en ren digital mønt uden andre væsentlige brugssager. Støtte fra prominente personer som Elon Musk hjalp projektet med at vokse gennem X (tidligere Twitter) samtaler.

På trods af dens imponerende markedsandel begrænser Dogecoins dårlige tokenomics (såsom uendelig token-udbud) dens langsigtede vækst. DOGE-udviklere bliver nødt til at finde måder at reducere de nuværende 141B-mønter i omløb for at sikre knaphed for øget efterspørgsel og potentielle prisstigninger i fremtiden.

Kryptovalutasamfundet har spekuleret i, at X integrerer DOGE til betalinger på den førende sociale medieplatform. Handelsplatformen Robinhood føjede også Dogecoin til sin web3-pung med selvforsorg for nylig. Sådanne udviklinger kan få Dogecoin til at få institutionel appel, hvilket kan oversættes til eksplosiv vækst.

