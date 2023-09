Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Recep Tayyip Erdogan – Tyrkiets præsident vil have Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) til at etablere sin næste fabrik i hans land.

Erdogan mødtes for nylig med Elon Musk

Præsident Erdogan mødtes med Elon Musk i weekenden på hans besøg i USA til FN’s Generalforsamling, ifølge Anadolu – et tyrkisk statsdrevet nyhedsbureau.

Idet han mindedes om, at med den tyrkiske elbil Togg på vej på vejene i Turkiye, kom Tesla ind på det tyrkiske marked, opfordrede Erdogan Tesla til at etablere sin syvende fabrik i Turkiye.

Tidligere i år blev Frankrig og Spanien rapporteret om lobbyvirksomhed for også at sikre denne investering fra Tesla. Elbilen er i gang med at bygge en fabrik i Mexico.

Dets aktier er i øjeblikket oppe tæt på 150% i forhold til begyndelsen af dette år.

Hvad diskuterede Erdogan og Musk ellers?

Præsident Erdogan inviterede Elon Musk til Teknofest og diskuterede med ham et muligt samarbejde mellem Tyrkiets Rumagentur og SpaceX.

Ifølge Anadolu viste milliardæren også interesse for at bringe Starlink til det land på 85 millioner, der har positioneret sig som et fremtrædende produktionscenter i de seneste årtier.

Vigtigst er det dog, at det statsdrevne agentur hævder, at han tæller Tyrkiet “blandt de vigtigste kandidater” til at bygge den næste fabrik til Tesla Inc. EV-giganten har endnu ikke officielt kommenteret dagens udvikling.

Nyheden kommer kort efter rapporter om, at det multinationale har trimmet sit produktionsmål i Berlin (få mere at vide). Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Tesla-aktien.

