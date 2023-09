Her er grunden til, at konservative er imod en digital dollar-CBDC

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Centralbanker fra hele verden har arbejdet på at skabe digitale versioner af deres valutaer. I Kina begyndte Folkerepublikken Kina (PBoC) at teste sin digitale yuan i 2021. Andre centralbanker som Den Europæiske Centralbank (ECB), Riksbanken og Bank of England (BoE) forsker i deres digitale valutaer.

I sin nylige rapport argumenterede World Economic Forum for CBDC’er og bemærkede nogle af dets fordele. Detailhandels-CBDC’er kan reducere friktion i lokal og global handel, sænke transaktionsomkostninger og øge finansiel inklusion i nogle lande.

Imidlertid har mange konservative vendt sig mod CBDC’er, som de ser med øget mistanke. Som et resultat fører mange konservative politikere som Vivek Ramaswamy og Ron Desantis kampagne mod en digital dollar.

Samtidig er lovforslag, der forbyder Fed at lancere en digital dollar, blevet indgivet i Kongressen. For eksempel forbyder Digital Dollar Pilot Prevention Act, at Federal Reserve lancerer den digitale valuta.

Rep. Tom Emmer, har også lanceret et lovforslag for at forhindre CBDC’er i USA. I en erklæring, der støtter lovforslaget, sagde Emmer:

“Hvis det ikke er designet til at være åbent, tilladelsesløst og privat – efterligning af kontanter – er et regeringsudstedt CBDC intet andet end et overvågningsværktøj i CCP-stil, der ville blive brugt til at underminere den amerikanske livsstil.”

Republikanerne fører kampagne mod en digital dollar af flere grunde. For det første hævder de, at en CBDC vil give for meget magt til Federal Reserve og andre regeringsorganer.

For det andet peger de også på brugen af valutaen til overvågningsformål. De citerer dets brug i Kina, hvor Beijing har indarbejdet det i det sociale scoringssystem.

Ydermere hævder CBDC-modstandere, at digital valuta kan føre til diskrimination af offentlige myndigheder. Også en CBDC kontrolleret af bureaukrater kan indskrænke rettigheder såsom at købe skydevåben.

Samlet set er der en vedvarende anti- regeringsstemning blandt de fleste republikanere. De fleste af dem citerer COVID-19-vaccinemandaterne, protestsager den 6. januar, høj inflation, anti-energilovgivning og censur på sociale medier.

Alligevel er det ikke klart, om disse CBDC-lovforslag vil blive vedtaget i Repræsentanternes Hus og Senatet.

