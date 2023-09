Nedtællingen til Memeinator forsalget er i gang, da afslutningen på ligegyldige memes begynder

En markedsværdi på $14 milliarder for meme-mønt markedet i dag er imponerende for en sektor, der var næsten $0, før den sidste tyrecyklus gik i gang. Daglig handelsvolumen spænder over $390 millioner, med Dogecoin, Shiba Inu og Pepe øverst på hitlisterne.

Memeinator forsøger at skyde vej til toppen, et nyt meme-token, der ikke vil tøve med at udslette alle dem, der er svage, da det former fremtiden for meme-møntverdenen. Denne nye daggry kommer via “Judgment Day”, Memeinators forsalg, der nu kun er ni dage ude.

Specifikt begynder missionen, når den indfødte MMTR lander den 27. september.

“Judgment Day” ankommer til meme-verdenen

Copy link to section

At vende tilbage fra fremtiden for at rydde op i rodet skabt af fidusprojekter, der er på udkig efter at drage fordel af trækkraften set over de sidste par år, er Memeinators erklærede mission. Selvom det vil udnytte meme-dillen, der bragte os DOGE, SHIB og PEPE til, hvor de er i dag, er målet at overgå disse midt i total dominans.

Save

Før det sker, er det de små tokens, der vil falde først, da en kunstig intelligens hjælper “terminatoren” med at tage sigte midt i en målrettet markedsværdi på 1 mia. Forud for dette er et meget ventet forsalg, som fans af Terminator 2, kryptofans og ædelstensjægere kan få adgang til her.

Hvad er Memeinator?

Copy link to section

Memeinator er en meme-mønt, der er designet til at bringe mere til sit fællesskab end blot den hype, der har drevet mange af de nuværende meme-markedsnoteringer. Ved at love en token-økonomi drevet af MMTR og udnytte AI, vil indehavere have mere i form af en dominerende platform, inklusive et spil.

Som nævnt i projektets køreplan, vil fokus være at befri markedet for alt det ubrugelige i forhold til meme-tilbud. Ud over blockchain-teknologi vil Memeinator udnytte AI via Twitter API og OpenAI-teknologi. Disse er arbejdsplatforme, der bidrager til Memeinators tiltrækningskraft som et projekt, der fokuserer på at levere realistiske mål i stedet for at prime markedet med så meget kun at levere ingenting.

MMTR er et ERC-20 token med en samlet forsyning på 1 milliard – hvoraf 62,5% er blevet allokeret til forsalget. Investorer vil have mulighed for at købe MMTR på tværs af 29 faser, når salget går live den 27. september.

For nu kommer tidlige fugle på ventelisten via den officielle hjemmeside.

Er Memeinator værd at købe i dag?

Copy link to section

Krypto helt generelt oplever så meget opmærksomhed i dag, hvor tilstrømningen af store investeringsmarkedsaktører til rummet driver frisk optimisme. Efterhånden som stemningen blomstrer omkring den endelige godkendelse af spot-ETF’er til det amerikanske marked, er der strømmet en kaskade af kærlighed ind i mememøntmarkedet. Den vigtigste katalysator for meme er dog stadig de svimlende afkast, man oplevede, når folk som Pepe (PEPE) kom på markedet.

Mange low-cap memes steg i vejret sammen med PEPE og nåede toppen i april og maj med flere trecifrede stigninger. Memeinator, som allerede viser tegn på en lignende bane som Pepe, kunne overgå rivalerne, da analytikere forudser et nyt rasende tyremarked for industrien.

Med AI, der udfører det tunge arbejde med at markedsføre MMTR via sentimentanalyse, kunne et viralt miljø se tokenet klatre til toppen. Forsalget giver tidlige investorer en chance for at tilføje deres positioner med potentiale til at se forbløffende afkast.

Dette skyldes ikke kun, hvad Memeinator tilbyder, men også den trækkraft, der forventes af krypto og AI – to stærke fortællinger i investeringsverdenen i dag.

Du kan lære mere om projektet og forsalg på Memeinators sociale mediekanaler og hjemmeside.

Save