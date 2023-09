Filecoin FVM DeFi TVL stiger til at optage som FIL-pristilbageslag

Filecoin- økosystemet klarer sig godt, selvom kryptovinteren fortsætter. De seneste data viser, at indstrømningen af Filecoin Virtual Machine (FVM) er steget til et rekordhøjt niveau i de sidste par måneder.

Data fra DeFi Llama viser, at den samlede værdi låst (TVL) i økosystemet steg til over $82 millioner. I FIL-termer viser data, at TVL sprang til over 24 millioner FIL i de sidste par måneder.

Den største spiller i FVM er GLIF Pools Infinity, hvis TVL er steget til over $27,5 millioner. Andre store aktører i økosystemet er STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol og Filet Finance. Otte af FVM-platformene har en TVL på mere end $1 million.

Efter antal har over 2.600 token-indehavere indsat i GLIF og over 2 millioner har indbetalt i stFil. Al denne vækst har været med til at gøre Filecoin Virtual Machine til den 32. største spiller i DeFi-industrien. Det er større end platforme som Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph og Aptos.

Til at begynde med er Filecoin en af de største disruptorer i blockchain-industrien. Netværket bruger en decentral strategi til at forstyrre fillagringsindustrien. Alle med en computer kan levere lagerplads og tjene penge.

Filecoin har udvidet sine muligheder i de sidste par måneder. For eksempel er Filecoin Virtual Machine en platform, der gør det muligt for udviklere at bygge kvalitets decentraliserede applikationer (dApps), der udnytter dens lagringsfunktioner.

Yderligere lancerede udviklerne også Filecoin Web Services (FWS), en suite af produkter, der hjælper udviklere med at bygge applikationer. Nogle af disse produkter er beholdere og Kubernetes. Målet er at gøre det muligt for Filecoin at blive et levedygtigt alternativ til AWS og Microsoft Azure.

Alligevel er Filecoin-prisen forblevet under pres på trods af disse resultater. FIL handlede til $3,37 med mere end 64% fra det højeste niveau i år.

