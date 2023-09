Indien fremstår som det næststørste kryptomarked globalt på trods af høje skatter

Kædeanalyserapport viser Central- og Sydasien og Oceanic (CSAO) som blandt verdens førende cryptocurrency- hubs. I mellemtiden opstod Indien som det næststørste marked for digitale aktiver efter transaktionsvolumen.

Save Source – Chainalysis

Indien har håndteret kryptotransaktioner til en værdi af cirka 268,9 milliarder USD mellem juli 2022 og juli 2023. Landet fører CSAO-kryptomarkedet på trods af høje skattesatser.

Indiens stigende kryptoadoption trods høje skatter

Copy link to section

Indien er vidne til stigende cryptocurrency-adoption på trods af høje skatter, i modsætning til verdensomspændende tendenser. Regeringen indførte en skat på 30 % kryptogevinst og en beskatning på 1 % på alle transaktioner med digitale aktiver.

Også Indien topper rækker inden for NFT-protokoller, udlånsprotokoller, centraliserede udvekslinger og decentraliseret udvekslingsbrug. Markedsbegejstringen er fortsat høj, selvom lokale virksomheder kæmper mod skattemæssige udfordringer.

Save

Ujævn skatteimplementering kan udfordre lokale indiske udvekslinger, hvad konkurrence angår. Mens tilsynsmyndigheder ønsker, at alle enheder, der opererer i Indien, skal opkræve skatter, klarer de fleste internationale virksomheder ikke denne front.

Det har set mange indiske spillere fokusere på interkontinentale investeringsplatforme. Indisk webtrafik til globale børser steg umiddelbart efter, at regeringen indførte kildeskatten (TDS) i juli 2022.

Save Source – Chainalysis

Aflæsningerne understregede fordelene ved at håndhæve regler på alle platforme, der opererer i ethvert land. Undladelse af at gøre det kan føre til et miljø, der skader lokale kryptovirksomheder. Ikke desto mindre har disse problemer ikke forværret efterspørgslen efter krypto i Indien.

CSAO reguleringsramme

Copy link to section

Lovgivere på tværs af CSAO leder efter måder at sikre inklusiv regulering for at beskytte investorer og samtidig pleje den begyndende kryptoindustri. For eksempel advarede Hong Kong Monetary Authority mod, at kryptoenheder misbruger udtrykket “banker”, når de beskrev deres tilbud.

Indiens blomstrende marked for digitale aktiver understreger, hvordan kryptovalutaer kan være dynamiske og tilpasse sig lokale forhold og behov og dermed cementere deres position i fremtidens finans.

Save