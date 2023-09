None Trading, en Discord kryptobot, lukker ned efter kritisk udnyttelse

None Trading, et cryptocurrency og non-fungible token (NFT) handelsværktøj, der opererede inden for Discord-platformen, er blevet tvunget til at lukke sine operationer på grund af en alvorlig “kritisk udnyttelse” i dens underliggende infrastruktur.

I en officiel meddelelse lavet den 20. september afslørede udviklingsteamet bag None Trading, at de havde lidt betydelige økonomiske tab, herunder tabet af essentielle “team-tokens”, der er afgørende for platformens funktion. Derudover førte den uheldige hændelse til afgang af tre nøgleteammedlemmer, der var afgørende for projektets sunde drift.

Dear None Trading Community,



It is with a heavy heart that we must deliver some unfortunate news today. We want to begin by expressing our deep sorrow and regret for the recent events that have transpired, which have forced us to make an incredibly difficult decision. None… — NONE (@nonethio) September 20, 2023

Ingen Handelsbeslutning om at stoppe driften

De kombinerede økonomiske og infrastrukturelle udfordringer som følge af denne hændelse har gjort det umuligt effektivt at opretholde virksomheden. Som følge heraf blev det besluttet at indstille al drift som virksomhed.

På tidspunktet for meddelelsen havde None Trading fjernet sin Discord-server, Telegram-kanaler og officielle hjemmesider.

Token-indehavere har fået en 30-dages periode til at gøre krav på eventuelle resterende belønninger, før platformen går offline. Værdien af None Trading-tokenet (NONE) faldt med næsten 80 % efter nyheden og nåede en pris på $0,074 per token.

Ved lanceringen for en måned siden havde NONE rapporteret en markedsværdi på 16,5 millioner dollars. Projektet blev først præsenteret for offentligheden i maj.

Før dens lukning positionerede None Trading sig som en “alt-i-én handelsløsning direkte i Discord.” Brugere havde mulighed for at få adgang til handelsbot gratis eller vælge en premium handelsoplevelse ved at betale et gebyr på 300 NONE. None Trading bot pålagde en kommission på mellem 0,3% og 0,6% på hver handel. Projektet blev ledet af en anonym administrerende direktør, der gik under navnet Carve, der hævdede at være en 19-årig med en baggrund i NFT og token space siden 2021, og prale af udviklingen af flere tidligere projekter.

