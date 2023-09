SEC lover en stenet vej for kryptoenheder, der tør omgå reguleringer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

United States Securities & Exchange Commission har slået ned på digitale aktiver og anlagt sager mod Coinbase og Binance for lovovertrædelser. I mellemtiden lovede SEC embedsmand David Hirsch mere kontrol under Securities Enforcement Forum Central den 19. september.

Det betyder, at markedet bør forberede sig på flere potentielle gebyrer og målrette mod andre industriaktører, efterhånden som regulatoren bekræfter flere skurke inden for branchen.

SEC sigter mod flere lovovertrædere

David Hirsch, agenturets leder af Crypto Assets & Cyber Unit, udtalte, at flere cryptocurrency-enheder, bortset fra Binance og Coinbase, har overtrådt loven. SEC sagsøgte de førende børser for at sælge uregistrerede værdipapirer.

I mellemtiden antydede embedsmanden kommende nedskæringer fra kommissionen, rettet mod den bredere kryptosektor.

Hirschs kontor retter sig mod kryptofirmaer, der overtræder finansielle regler, og understreger, at agenturet havde flere enheder på sin radar. Markedsaktører kan forvente flere gebyrer fra regulatoren i de kommende tider.

Hirsch bekræftede mulighederne for at begrænse markedsformidlere, såsom børser, clearingagenturer, forhandlere og mæglere, der ikke overholder registreringsrelaterede regler.

SEC retter sig også mod den blomstrende decentraliserede finanssektor (DeFi). Mens de fleste af disse platforme hævder at fokusere på decentralisering, udtalte Hirsch, at mærkning af projekter med DeFi-tagget ikke gør dem usynlige for kommissionen.

Yderligere er svigaktiviteter rettet mod DeFi-platforme steget for nylig. For eksempelrapporterede invezz.com, at det decentraliserede finanswebsted Zunami-protokollen tabte omkring 2,1 mio. USD efter et massivt hack i august.

Chancerne for, at SEC vinder sine retssager

Ikke desto mindre anerkendte embedsmanden, at kommissionen står over for mange retssager, hvilket begrænser dens grænser. SEC er stødt på adskillige anklager, da dets mål indgiver andragender og retssager mod regulatoren.

Krypto-entusiaster har kritiseret agenturet for dets uklare lovgivningsmæssige tilgang, hvor mange siger, at SEC truer kryptomarkedet. Ikke desto mindre besejrer virksomheder, børser og firmaer konstant agenturet.

Også, som det ses her, har dommeren nægtet regulator adgang til Binance US-software midt i den igangværende retssag.

