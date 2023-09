Tron (TRX) prisanalyse, da JustLend TVL stiger til $4,8 mia

Tron (TRX)-prisen har holdt ret godt i de sidste par måneder, hvilket gør den til en af de bedst ydende mønter i branchen. Det steg til et højdepunkt på $0,085 onsdag, det højeste niveau siden 29. juli. Den er steget med mere end 86 % fra det laveste niveau i december.

JustLend-tilførslen fortsætter

Tron-prisen har klaret sig godt, hjulpet af den stigende tilstrømning i dets DeFi-økosystem. Data indsamlet af DeFi Llama viser, at den samlede værdi låst (TVL) steg med mere end 34 % inden for de seneste 30 dage. I modsætning hertil har andre platforme som Ethereum, Arbitrum og Avalanche set deres TVL falde i denne periode.

Især Trons TVL er hoppet i TRX-termer. De steg til 79,8 milliarder TRX-tokens, det højeste punkt siden juni. Tokens toppede med over 108 millioner for et par måneder siden. Et nærmere kig på økosystemet viser, at JustLend fører denne anklage.

JustLend, den største udlånsplatform i økosystemet, har set sin DeFi TVL springe med mere end 34% i de seneste 30 dage. Dens TVL er steget til mere end $4,8 milliarder . Det er en AAVE-konkurrent, der gør det muligt for folk at udlåne og låne.

Bekymringen for udlånsplatforme er, at renterne er steget i de seneste måneder. Som følge heraf har renten på den amerikanske dollar været i en kraftig opadgående tendens. Den amerikanske dollars pengemarkedsfond (MMF) er steget til over 5,5 %.

Derfor bevæger investorerne sig til sikkerheden for den amerikanske dollar, som også har et stærkt afkast. I tilfældet med JustLend står TRX-forsyningen APY på 2,56%, mens USDD, USDT og BTC er på henholdsvis 5,21%, 0,51% og 0,02%.

Tron pris prognose

TRX-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at XRP-prisen har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Den har dannet en stigende kanal vist med rødt og nærmer sig nu oversiden.

Tron bliver understøttet af 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Prisen er også over Ichimoku-skyen, mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Tron-prisen sandsynligvis vil fortsætte med at stige, da købere målretter oversiden af kanalen til $0,09. Stop-loss af denne handel vil være på $0,078.

