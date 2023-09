Crypto asset manager CoinShares lancerer hedgefondsløsning til amerikanske investorer

Det anerkendte kryptoinvesteringsselskab CoinShares annoncerede en hedgefondsløsning til amerikanske kunder den 22. september. Firmaets indtræden på det amerikanske marked kommer, efterhånden som regionen oplever et intensiveret regulatorisk pres.

Det nye segment, CoinShares Hedge Fund Solutions, sigter mod at tilfredsstille den stigende efterspørgsel efter kryptoprodukter, herunder aktiver som Bitcoin. Leder af den nye afdeling, Lewis Fellas, udtalte,

“Denne nye division af CoinShares er vores svar på den voksende efterspørgsel efter aktivt administrerede løsninger til at navigere i denne aktivklasse. Efter at have været inspireret af CoinShares siden 2016 til at træde ind i styring af kryptoaktiver, er det en ære at lede denne nye division støttet af et team af quants, handlende og udviklere. Vores teams erfaring og dybe ekspertise inden for digitale aktiver danner grundlaget for de produkter, vi bringer på markedet. Hvorfor er dette vigtigt? Nå, vi forbinder traditionelle institutionelle investorer til den dynamiske verden af digitale aktiver. Vi bygger en bro.”

CoinShares’ hedgefond har forskellige investeringsprodukter i kryptovaluta, der er rettet mod at forbinde traditionelle investorer til det digitale aktivmarked. Meddelelsen fremhævede flere produkter for amerikanske investorer, der spænder over beta, smart beta og ren alfa.

“Hedge Fund-løsningen har til formål at give investorer en one-stop-shop til deres behov for kryptoinvesteringer.”

I mellemtiden vil selskabets datterselskab og USA-licenserede mægler CoinShares Capital markedsføre de nye produkter til kvalificerede investorer.

amerikansk lovgivningslandskab

CoinShare Hedge Fund Solution kommer midt i en intensiveret reguleringskontrol i USA. Førende børser Coinbase og Binance har kæmpet, siden Securities and Exchange Commission sagsøgte dem for at sælge ulicenserede værdipapirer.

I mellemtiden har den uklare kryptolovgivningsramme tvunget mange virksomheder ud af USA. For eksempel suspenderede børsen Bittrex sine operationer i USA under kraftig undersøgelse. Ikke desto mindre fremhævede advokat Frank Gilligan, hvordan nye enheder kan overholde SECs love.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.