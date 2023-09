Ethereum-prisen under pres, da grundlæggeren Vitalik Buterin flytter flere Ether-tokens

Ethereum -grundlægger Vitalik Buterin fortsætter med at flytte Ether-tokens, potentielt til salg. I mellemtiden har det presset den førende altcoin, mens bjørne trives. Etherscan-data viser, at Vitariks Vb 2-pung har overført 278 Ether til ox3F62 i tre transaktioner.

Adressen flyttede 200, derefter 68 og 10 Ether-tokens. Vitaliks seneste token-overførsel til børser har givet anledning til bekymring blandt investorer, hvilket har svækket ETH’s forventede opsving.

For nylig sendte Buterin 300 Ether (værd ca. $493K) til Kraken-børsen. Yderligere afslørede Lookonchain, at en investor med dyppe lommer (hvaler) deponerede 30.000 Ether (værd omkring $50 millioner) til KuCoin, Binance og OKX i denne uge.

Generelt katalyserer tokenbevægelser fra Buterin- og Ethereum-hvaler prisfald i ETH. Mens årsagerne bag disse overførsler er ukendte, mener nogle, at Buterin forbereder sig på at sælge. Det ville udløse betydelige prisfald for altcoinen.

Ethereum prisudsigter

Ethereum-tyre forsøger at genoprette efter ETHs seneste træk under $1,6K. Alt handlede til $1.595,99 ved pressetidspunktet og steg 0,48% i løbet af den seneste dag. Det brede kryptomarked noterede et dyk sent onsdag som svar på afslaget på Binances anmodning om at afvise SEC-sagen.

Ethereum udviser bearishness, og tyre bør presse forbi $1.666 for at undgå forestående prisfald. Daglige diagrammer viser Ethers seneste ben-up vendt efter at have ramt denne trendlinjeforhindring, hvilket gør det til en betydelig modstandszone.

Ydermere styrede forhindring aktivets løbende korrektion inden for de sidste to måneder. Det viser, at Ethereum kan falde yderligere før mulige stigninger.

Source – TradingView

Overheadforsyning ved den nævnte trendlinjemodstand indikerer et potentielt fald i Ethers pris. Ethereum faldt omkring 3,8% i løbet af de sidste 72 timer, hvilket bekræfter en bearish holdning. Hvis denne bane ikke vendes, kan det udløse et fald på 4 % mod støttegulvet på $1.460.

Ether-entusiaster kan blive nødt til at se Bitcoin- handlinger og -udviklinger i det bredere finansielle område for at bestemme Ethereums kommende retningsorienterede holdning.

