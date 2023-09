Coinbase’s layer2-løsning Base får øget trækkraft, overgår Solana i TVL

Den Ethereum -baserede layer2-skaleringsløsning fra Coinbase, Base, har set sin samlede værdi låst stige hurtigt siden lanceringen i august. Efter at have overhalet Cardano og Cronos viser DeFiLlama-statistikken, at Base er steget til at overgå Solana.

Bases samlede værdi låst er steget til omkring $370,29 mio., mens Solanas månedlige fald på 9,64% sætter sit TVL på $310,43 mio. på pressetidspunktet. Ydermere satte Base’s uptick det over rivaler som Cardano. Kava, Pulsechain og Cronos.

Decentraliseret udveksling (DEX) Aerodome har digitale aktiver til en værdi af $97,83 millioner, hvilket gør det til det bedste projekt på Base. Et decentraliseret socialt websted friend.tech følger efter med 36,53 millioner dollars, mens netværket Stargate på tværs af kæder kommer på tredjepladsen med 24 millioner dollars i låste aktiver.

Aedrome-børsen, der blev lanceret den 28. august, giver enkeltpersoner mulighed for at tjene AERO-mønter, når de bidrager til likviditeten. Projektet tiltrak entusiaster den 31. august, med $150 mio., der strømmede ind den dag. Dens TVL fortsatte med at stige til $200 mio. den 2. september, før den faldt med omkring 50 % fra toppene.

Forstå Coinbase’s base

Base er en layer2-skaleringsløsning baseret på Ethereum blockchain. Coinbase samarbejdede med Optimism for at lancere Base for at sikre en omkostningseffektiv, skabervenlig og sikker platform til at bygge on-chain apps.

Base er kompatibel med Coinbase wallet og alle EVM wallets, og har forskellige anvendelsesmuligheder, herunder token swaps, lancering af DAO’er, token bridging, likviditetsforsyning og betalingsapps.

Base tiltrækker stablecoins

Base har set omkring 115.993.548 USDC deponeret i sin smarte kontrakt, hvilket tegner sig for 27,2% af platformens aktiver. Ydermere udgør Coinbases wrapped Ether (CBETH) 10% af TVL. Layer2-skaleringsløsningen har omkring 60.000 aktive brugere og hoster 123 protokoller.

Basen er fortsat langt bagefter førende projekter. For eksempel har Polygon omkring $780M i TVL. Ethereum forbliver førende på denne front med over $21,1 mia. låst i sine smarte kontrakter.

