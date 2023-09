Memeinator med ambitiøst forsalg til 132% ROI, der bliver den mest profitable meme

Meme-kryptovalutaer er en kraft at regne med. Selv med et længerevarende bjørnemarked nåede markedsstørrelsen et toårigt højdepunkt i 2023. Den 23. august toppede kumulativ meme-handel med utrolige 36 milliarder dollars. Gæt hvad? Dette er et spring fra et marked, der var næsten $0 værd i 2020. Og hvis dit gæt er lige så godt som mit, vil meme-tokenmarkedet blive endnu bedre. Memeinator (MMTR) går ind på dette marked med denne markedsoverbevisning. Men i modsætning til sine forgængere er Memeinator futuristisk, efter at have rejst tilbage fra 2077. Som sådan forstår den, hvad memer skal bruge for at overleve, når markedet adskiller bønnerne fra avnerne. Vi dækkede disse detaljer 7 dage før forsalget åbner og tyder, hvorfor ventelisten vokser.

Hvad er Memeinator?

Copy link to section

Den 27. september ville verden hilse et idealistisk og banebrydende AI-ledet kryptoprojekt velkommen. Memeinator-tokenet (MMTR) vil debutere på markedet og tage imod rivaler, der har sovet alt for længe.

Memeinator er et token, der søger at ride meme- og AI-manien og blive en grim brik for sine svage rivaler. Som vi har set tidligere, er nogle memer blevet endags vidundere, men de kan ikke opretholde momentum. Memeinator bruger kunstig intelligens til at møde rivaler, der ikke lever op til hypen eller tilbyder et futuristisk syn.

Under stroplinen: “Din memes overlevelse er ikke op til dig. Det er op til mig,” Memeinator tid er her. Projektet vil investere kraftigt i branding, så det bliver omdrejningspunktet for online chatter. Dette er et seriøst skridt til at leve op til sit meme-løfte og blive viral og kraftfuld.

Save

Hvad er Memeinators værdiforslag?

Copy link to section

Med over 1.000 tilmeldinger i løbet af de første 20 minutter af siden, der går live, har Memeinator vundet manges hjerter. Det er blot et øjebliksbillede af, hvad du kan forvente under 29-trins-forsalget og efter token-lanceringen. Ser man på projektets whitepaper, er der meget at forvente af AI-projektet.

Memeinator er ikke alle uvenlig, som denne skrift kan antyde. AI-laget kan føre nye meme-tokens af høj kvalitet ind i spillet. På denne måde har projektet en reel nytte til at vise verden, hvad kvalitetsmemes betyder.

Memeinator vil også udnytte eksisterende og banebrydende teknologi til gavn for sit fællesskab. Det vil bruge Twitter API og OpenAI til at nå sine mål og skabe nytte omkring eksisterende produkter.

Også et Memeinator-spil efter forsalget krydrer, hvad der kunne være et virkelig udslettende meme-projekt. Det episke spil vil byde på kaotiske kampe, hvor spillere engagerer sig i fjendens memer i en række kampe. Spillet udvider ikke kun projektets nytteværdi, men kan udvide brugerbasen og låse op for MMTR-værdien.

Hvor attraktiv er en Memeinator investering?

Copy link to section

Når du tænker på mememønter, dukker der altid nogle stærke navne op. Du kan tænke på Dogecoin, som startede som en joke, men nu er blandt de 10 bedste kryptovalutaer. Eller romantiser de over 10.000 gevinster opnået af $PEPE, der sendte bølger over meme-sektoren.

Hvad Dogecoin og PEPE vinder betyder, er, at meme-rummet har en stor mulighed. Ved at følge sine forgængere og booste den med en AI-vinkel, kan Memeinator være en chance man aldrig går glip af. En liste over et så kraftfuldt token kunne gøre natten til milliardærer og gøre det til et husstandsmemenavn. Faktisk søger Memeinator-teamet en markedsværdi på $1B og notering på de førende børser.

For early birds er en indledende $0,01 en lejlighedskøb for et token, der skal værdiansættes til $0,0485 ved forsalgsslutningen. Det betyder, at investeringen vil være steget med kølige 132%, selv før den debuterer på børser.

Save