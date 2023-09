Amazon øger AI-konkurrencen med en stor investering i Anthropic

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) fortsætter med at leve op til sit engagement i at udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens.

Amazon danner en strategisk alliance med Anthropic

I mandags afslørede tech- behemoth planer om at investere 4,0 milliarder dollars i Anthropic – en AI-startup baseret i San Francisco, Californien.

Annonceringen kommer omkring et par måneder efter, at Anthropic lancerede en ny kunstig intelligens-aktiveret chatbot, som den kalder Claude 2.

Med den nævnte investering vil det multinationale sikre sig en minoritetsposition i Anthropic og sikre tidlig adgang for Amazon Web Services kunder til unikke funktioner rettet mod finjustering og modeltilpasning.

Tidligere på måneden samarbejdede BMW også med Amazon om sin næste generations automatiserede køreplatform, som Invezz rapporterede her. Teknologiaktien er i øjeblikket steget omkring 50 % i forhold til starten af 2023.

Doug Clinton reagerer på dagens udvikling

Den strategiske alliance, der blev annonceret her til morgen, vil også se Anthropic bruge de brugerdefinerede Amazon-designede chips til at træne fundamentmodeller.

Amazon ønsker at etablere sine halvledere som et alternativ til Nvidia til AI-applikationer. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde Doug Clinton – medstifteren af Deepwater Asset Management i dag:

“Jeg tror, de så, at de er en smule bagud … så de forsøger at konkurrere direkte med alt det, som Microsoft og OpenAI har bygget indtil videre som slags ledere inden for AI-infrastruktur.”

I april havde Amazon.com Inc også lanceret Bedrock for at styrke sit fodfæste inden for generativ kunstig intelligens. Dens andre AI-tilbud inkluderer Code Whisperer, der især henvender sig til udviklere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.