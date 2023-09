Hong Kong for at navngive alle kryptolicensansøgere efter JPEX-skandalen

Hong Kongs Securities & Futures Commission (SFC) fortsætter med at granske kryptomarkedet for at bekæmpe uregistrerede virtuelle aktiver handelsplatforme i regionen.

Mandag den 25. september lovede vagthunden at afsløre alle certificerede handelsplatforme for at hjælpe brugere med at identificere uregistrerede kryptovalutafirmaer i Hong Kong. Ydermere vil SFC tilbyde mere information om de ulovlige VATP’er for at sikre rettidige advarsler til investorer.

De seneste handlinger følger JPEX-undersøgelsen, som har set mange arresteret i jurisdiktionen. Tilsynsmyndighederne hævdede, at cryptocurrency-børsen promoverede sine tilbud uden en licens.

“JPEX-hændelsen fremhæver risikoen ved at håndtere uregulerede momsregistreringer og behovet for ordentlig regulering for at bevare markedets tillid.”

Politiet i Hongkong afslørede, at bagmændene bag JPEX-skandalen forbliver på fri fod på trods af, at 11 personer, inklusive kryptovaluta-influenseren Joseph Lam, er blevet anholdt i forbindelse med sagen.

Politiet har modtaget omkring 2.270 klager fra personer, der led under børsens bedrageri, med tab på cirka 1,4 milliarder Hongkong-dollars ($178 millioner). De fleste brugere rapporterer om udfordringer med at trække digitale aktiver tilbage fra virksomheden. Ydermere øgede JPEX udbetalingsgebyrerne til 999 Tether (USDT) den 15. september.

SFC’s U-vending

Den seneste beslutning om at liste platforme, der har ansøgt om licenser i Hong Kong, kommer som en u-vending fra vagthunden. I sidste uge udtalte SFC, at et sådant skridt kan vildlede investorer, da det vil skabe en falsk forestilling om sikkerhed. Den forklarede, at markedsaktører kunne opfatte alle navngivne platforme som licenserede af myndigheden.

Wong Lok-yan, SFC-licensdirektør, bekræftede, at offentlig efterspørgsel foranledigede U-vendingen. Han udtalte, at listen vil evaluere “om virtuelle handelsplatforme (VATP’er) derude giver en forkert fremstilling af licensstatus.”

Den aktuelle liste indeholder fire operatører, og JPEX er ikke blandt dem.

