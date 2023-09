Prisen på Moonbeam (GLMR) steg 55 % på trods af et bredt markedsfald – her er grunden

Den Polkadot -baserede parachain Moonbeam har domineret kryptomarkedstendenserne i dag, med dens oprindelige token, $GLMR, som har fået mere end 55% i løbet af de sidste 24 timer.

GLMR daily price chart on Coinmarketcap

GLMR trodsede det brede markeds bearish humør efter den seneste meddelelse fra den øverste koreanske børs Upbit.

Upbit til listen Moonbeam

Upbit Korea bekræftede planerne om at børsnotere Moonbeams GLMR mandag den 25. september. Altcoinen fik en opadgående holdning efter meddelelsen. Moonbeam vil nyde forbedret likviditet, når den kommer ind på Koran-markedet.

Desuden bekræfter nyheden Moonbeams stigende popularitet i det finansielle område. I mellemtiden kan Upbit Korea-brugere begynde at handle GLMR mod Bitcoin fra i dag (25. september) kl. 18:00 koreansk standardtid.

GLMR reagerede på meddelelsen med massiv bullishness. Dens 24-timers volumen har fået svimlende 2.049% til $57.823.742, mens en stigning på 56,90% placerede markedsværdien på $196.183.002.

I mellemtiden kom den imponerende prisstigning, da den brede kryptosektor oplevede bearishness. Markedsværdien for kryptovalutaer faldt med 1,25 % inden for det seneste døgn.

Bitcoin udviste bearish tendenser i alle dens tidsrammer. Den førende krypto har mistet henholdsvis 3,28%, 1,77% og 0,19% inden for de sidste syv dage, 24 timer og en time.

BTC daily price chart on Coinmarketcap

Om Moonbeam Network

Moonbeam er en Polkadot-baseret parachain, der bygger brugervenlige smarte kontraktplatforme. Det målretter tophastighed i netværksdrift uden at gå på kompromis med sikkerheden. GLMR-mønter tjener forskellige formål inden for Moonbeam-netværket, herunder gebyrbetalinger og giver indehavere mulighed for at deltage i indsatser.

I mellemtiden viser den seneste meddelelse Upbits dedikation til at tilbyde sine kunder lukrative kryptoprojekter. Desuden matcher det børsens mission om at levere aktiver med lovende potentiale.

Udover at øge likviditeten og handelsvolumen vil børsnoteringen introducere Moonbeam til krypto-fans i Korea, hvilket katalyserer mere adoption af projektet. Det ville føre til imponerende vækst og prisstigninger.

