Shiba Memu investeringsmulighed, da Bitcoin trodser risiko-off-stemning

Kryptovalutaerne viser langsomt modstandsdygtighed på trods af en blandet markedsudsigt. Shiba Memu (SHMU) forsalg passerede $3,183 millioner. I mellemtiden forstyrrer en risiko-af-stemning mindre Bitcoin-investorer. Den største kryptovaluta holdt over 26.000 dollars i weekenden på trods af en let afkøling. Styrkerne er positive og øger efterspørgslen efter risikovillige aktiver. Men hvor attraktiv er Shiba Memu, den selverklærede marketingguru, klar til at tage kampen op mod sine meme-kollegaerr? Du kan finde flere detaljer om projektets forsalg, og hvordan du køber tokenet her.

Bitcoins langsigtede beholdning nærmer sig det højeste niveau nogensinde

En del af grunden til, at Bitcoin trækker på skuldrene over bjørne, er øget interesse blandt langsigtede investorer (hodlere). De seneste data viser, at antallet af tokens, der holdes af langsigtede investorer, er på et næsten-all-time high. Hodlingen er en positiv indikator, da den tidligere er blevet brugt til at forudsige tilstanden på kryptomarkedet.

Hodlere beholder deres Bitcoins under markedsbundene, med forventninger om, at der kommer stærke træk. Langsigtede hold opstår også, efter at bjørnemarkederne er overdrevet. Investorer, der er overbevist om, at markedet er i bunden, ville være uvillige til at sælge. De forventer at få overskud, når et markedsopsving sker.

Selvom det er for tidligt at spå om et opadgående Bitcoin-marked, tyder den langsigtede beholdning på et sentimentskifte. Dette betyder, at det kan være et spørgsmål om, hvornår før Bitcoin nyder godt af robuste gevinster og øger risikoen på aktiver.

Shiba Memu: en perfekt investering for 2024?

Når det kommer til at vælge en investering, er det investorens valg. Men for investering i meme-aktiver rangerer potentialet for skyhøje gevinster først blandt andre overvejelser.

Shiba Memu er blevet udråbt som fremtidens meme-projekt. Ved at bruge AI til at markedsføre sig selv, sigter projektet mod at blive bæredygtigt ved at fange memetrends. Shiba Memu kan skabe sin egen PR, igangsætte en markedsføringsintervention og imødegå sine hunderivaler.

Som en meme-kryptovaluta søger Shiba Memu også at ride på eksisterende mani og vanvid for at blive populær. Det overvåger sociale platforme for de bedste kreative ideer i reklamer og producerer dem bedre. Muligheden gør det muligt for Shiba Memu at generere sin egen hype og behøver ikke influencers for at få trækkraft.

AI-applikationen af Shiba Memu gør det til en potentiel investering for 2024, når tokenet er noteret. Shiba Memu kunne kopiere gevinsterne fra sine meme-forgængere og give betydelige afkast. Udsigten er også høj, da AI-applikationen finder flere use cases, og Shiba Memu bliver kraftfuld.

Er Shiba Memu en god investeringsmulighed?

Der er flere grunde til, at en investering i et spekulativt aktiv som Shiba Memu giver mening. For det første tilbyder det et stærkt alternativ til sine meme-kryptoaktiver. AI er hurtigt voksende og opnår anerkendelse på tværs af mange sektorer, med krypto en af dem. AI-brugen kan gøre det muligt for Shiba Memu at blive et sensationelt kryptoprojekt med store gevinster i fremtiden.

Investorer ville også være begejstrede for, at Shiba Memu debuterer, når resten af sektoren er tilsmudsende. Med en forbedring af Bitcoins langsigtede beholdning, kan formuer ændre sig til det bedre. På det tidspunkt, hvor Shiba Memu debuterer på børser i 2024, kunne en forbedret stemning gavne tokenet.

Den sociale dynamik i Shiba Memu er en anden nytte. Projektet har et AI-dashboard til opdateringer og forbindelser i realtid. Ikke alene giver de sociale funktioner investorerne magt, men de gør også Shiba Memu populær. Dette øger nytten og potentialet for, at tokenet eksploderer i værdi.

Bør du købe Shiba Memu under forsalget?

Shiba Memu tilbydes med rabat ved forsalg. Tokenets pris stiger hver dag kl. 18.00 GMT. Det betyder, at det er bedre at købe nu. SHMU giver et højt afkast for tidlige investorer, som vil modtage tokens af høj værdi efter forsalget slutter. Køb i forsalg udnytter også potentielle indledende prisgevinster, når tokenet debuterer på børser.

