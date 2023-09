Bitcoin står over for usikkerhed, før $3 milliarder optioner udløber

Alle øjne er rettet mod de kommende månedlige optioner, der udløber den 29. september, og byder på svimlende $3 milliarder i Bitcoin (BTC) optioner.

Nøglespørgsmålet er, om Bitcoin-prisen vil holde $26.000 før optionernes udløb.

Bitcoin-markedsstemning forud for udløbet

Bitcoins handelsvolumener er for nylig faldet til niveauer, der ikke er set i over fem år, hvilket tegner et klart billede af markedets tilstand. På trods af, at Bitcoins anerkendelse vinder indpas i Kina, er handelsaktiviteten på spotbørser faldet betydeligt. Dette fald i handelsaktiviteten tilskrives primært voksende frygt omkring de makroøkonomiske udsigter. Det ser ud til, at investorer bliver mere og mere risikovillige.

Desuden indtager traditionelle finansielle institutioner som JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) en forsigtig holdning, hvor banken angiveligt forbyder overførsler relateret til kryptoaktiver inden for sin detaildivision. Dette tiltag har til formål at beskytte mod potentielle svigagtige eller fidusaktiviteter, men afspejler også uroen blandt traditionelle spillere med hensyn til kryptovalutaer.

Dollar Strength Index (DXY), der når sit højeste niveau i ti måneder, tilføjer endnu et lag af bekymring. Historisk har dette indeks vist en omvendt korrelation med risiko på aktiver, som ofte er stigende, når investorer søger sikkerhed i kontante positioner.

Bullish forventninger og ubalancer

De kommende $3 milliarder optioner, der udløber den 29. september, har fået betydelig opmærksomhed fra kryptosamfundet. Der er dog et twist i fortællingen. Mens den åbne interesse for disse muligheder i øjeblikket ligger på $3 milliarder, kan bullish forventninger om, at Bitcoins pris stiger til $27.000 eller højere, muligvis ikke realiseres.

Ubalancen mellem call (køb) og put (sælg) optioner er tydelig med $1,9 milliarder i call open rente sammenlignet med $1,1 milliarder i put optioner. Det er dog vigtigt at bemærke, at hvis Bitcoin forbliver tæt på $26.300 ved udløbet, vil kun $120 millioner af call-optionerne kunne udnyttes. Det betyder, at retten til at købe Bitcoin på højere niveauer bliver ubrugelig, hvis prisen forbliver under disse niveauer ved udløbet.

Potentielle BTC-prisbevægelsesscenarier

I betragtning af de nuværende markedsforhold og optionspositioner er der fire sandsynlige scenarier:

$25.000 til $26.000 Range: Med 1.400 calls mod 19.300 puts favoriserer nettoresultatet put-instrumenterne med $430 millioner.

Med 1.400 calls mod 19.300 puts favoriserer nettoresultatet put-instrumenterne med $430 millioner. $26.000 til $27.000 Range: I dette interval står 6.200 calls op imod 12.600 puts, hvilket favoriserer put-instrumenterne med $170 millioner.

I dette interval står 6.200 calls op imod 12.600 puts, hvilket favoriserer put-instrumenterne med $170 millioner. $27.000 til $27.500 Range: Her kæmper 9.900 calls med 10.100 puts, hvilket resulterer i et afbalanceret resultat mellem call og put optioner.

Her kæmper 9.900 calls med 10.100 puts, hvilket resulterer i et afbalanceret resultat mellem call og put optioner. $27.500 til $28.000 Range: Med 12.000 opkald og 8.900 puts favoriserer nettoresultatet opkaldsinstrumenterne med $85 millioner.

For at Bitcoin-tyre kan udjævne vilkårene, har de brug for en prisstigning på 3,2% fra $26.200, mens bjørne kun kræver en beskeden 1% korrektion under $26.000 for at opnå en fordel på $430 millioner den 29. september.

I betragtning af Bitcoins seneste prisbevægelser og den fremherskende markedsstemning, er sandsynligheden for, at Bitcoin bryder under $26.000 ved optionernes udløbsdato, fortsat høj.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.