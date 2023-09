Polygon sletter gevinster i midten af september, efter at hval flytter 10,78 mio. MATIC-tokens ind i Binance

Polygon (MATIC) har udvist bearishness i det meste af 2023, da det brede kryptomarked udholdt en langvarig nedadgående side. United States Securities & Exchange Commission satte altcoinen yderligere ind efter at have stemplet den som en værdi, og tvang platforme som Robinhood til at afnotere MATIC sammen med alts Solana og Cardano.

Polygon sletter gevinster i midten af september

Polygons nedadgående holdning har fået den til at miste sine fremgange i midten af september, som dukkede op midt i forbedrede følelser, efter at udviklere foreslog at migrere til Polygon 2.0. Forslagene omfattede også at erstatte MATIC med et POL-token til indsats og gasbetalinger i økosystemet.

Ifølge invezz.com news kickstartede Polygon 2.0-arkitekturen kryptoens rejse som et værdifuldt aktiv, da den introducerer samlet likviditet og ubegrænset skalerbarhed.

Imidlertid har aktivet slettet gevinster, der er opstået under denne hype. I mellemtiden mener Lookonchain, at en hval flytter 10,78 millioner tokens (værd omkring $5,5 millioner i aktuelle priser) for at udveksle Binance forstærkede MATICs bearish holdning.

Denne overførsel fandt sted inden for de seneste 26 timer, hvilket udløste et fald på 3 % i tokenets pris.

MATIC 24Hr chart on Coinmarketcap

Markederne opfatter token-bevægelser til udveksling som en plan for at sælge, og i betragtning af de nuværende prisfald, kan indehavere lukke positioner for at undslippe yderligere tab. Dataanalysewebstedet Santiment viser, at Polygons daglige aktive adresser er steget med 35 % siden den 24. september.

Også hvaler med over 100.000 MATIC-tokens har i stigende grad handlet i den tidsramme. Sådanne indikationer viser, at MATIC’s pris kan være vidne til øget volatilitet i de kommende dage.

Polygonprisen svævede på $0,5054 på pressetidspunktet, hvilket fremhæver fortsatte fald, hvis den forbliver under en nedadgående trend. Det faldende relative styrkeindeks matcher aktivets bearishness. Awesome Oscillator blinkede også med røde histogrambjælker, hvilket indikerer bjørnedominans.

Mens Polygons markedsværdi falder, bør entusiaster se den brede markedsudvikling, når ‘Uptober’ 2023 nærmer sig. Bullish markeder vil se MATIC se på $0,73 – $0,81 prisintervallet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.