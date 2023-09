IOTA lancerer ShimmerEVM på hovednettet

IOTA, en førende aktør i kryptovalutaindustrien, har lanceret de første offentlige IOTA Smart Contracts (ISC) på netværket. Kontrakterne vil køre på Shimmer, iscenesættelsesnetværket for IOTA-økosystemet.

ShimmerEVM har adskillige funktioner. For det første er det et EVM-kompatibelt netværk, der gør det muligt for folk at køre kontrakter fra Ethereum og andre kæder. For det andet har den magiske smarte kontrakter, der gør det muligt for brugere at interagere med native aktiver og NFT’er fra andre lag 1-netværk.

Ydermere har ShimmerEVM andre funktioner, herunder MEV-beskyttelse, node-understøttelse og Layer 1 native asset-understøttelse. Som en del af denne lancering lancerede IOTA ShimmerEVM som en offentlig kæde, der kan tilgås af alle brugere. Over tid vil IOTA Foundation tilbyde netværket til samfundet som en måde at sikre dets decentralisering.

I de sidste par måneder har mange udviklere skabt projekter i Shimmers økosystem. For eksempel er ShimaSea en decentraliseret børs (DEX), mens Virtue lancerede den første Shimmer $vUSD stablecoin. Andre top dApps i økosystemet er Deepr Finance, Accumulator, Soonaverse og Genie’s Bounty. I et notat sagde Dominik Schiener, lederen af IOTA Foundation:

“Vi har samarbejdet med andre projekter for at sikre, at vi er så kompatible med andre EVM-teknologier som muligt og samtidig bevare de unikke egenskaber, der adskiller os. Vi samarbejdede også meget med udviklere, der lancerede dApps, og med det bredere fællesskab.”

IOTA-kryptoprisen reagerede mildt på ShimmerEVM-nyhederne. Det handlede til $0,15, hvor det har været i de seneste par dage. Ligesom andre mønter er IOTA token faldet med mere end 44% fra sit højeste niveau i år og med 95% fra det højeste niveau nogensinde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.