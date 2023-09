USD/RUB-analyse: Dette russiske rubelkrak er langt fra forbi

USD/RUB- kursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par uger. Parret handlede til 97,28 i torsdags, et par point under det højeste niveau fra år til dato på 102,53. Alligevel er den russiske rubel styrtet med mere end 90 % fra det laveste niveau i 2022.

Russisk økonomi holder godt

USD/RUB er fortsat med at stige i de sidste par måneder, da bekymringen om den russiske økonomi fortsatte. Landets budgetunderskud fortsatte med at stige, mens dollarforsyningen i landet faldt på grund af sanktioner.

På det seneste har Rusland dog haft en del medvind, som understøtter genopretningen. Prisen på råolie er steget med mere end 20 % fra det laveste niveau i juni. Brent handlede til $94, mens West Texas Intermediate (WTI) sprang til $93,20.

Vigtigst er det, at russiske uraler er forblevet over det vestligt pålagte loft. Rabatten mellem Brent og Urals er faldet til $17, da den handles til $77. Det betyder, at Rusland stadig tjener en formue på at sælge olie til lande som Kina og Indien.

Mens naturgas er styrtet ned fra sit højeste niveau i 2022, er det desuden steget med mere end 46 % fra sit laveste niveau i år. Det handler også på det højeste niveau siden 10. august. Derfor er der en sandsynlighed for, at Rusland tjener flere penge gennem sin eksport.

Vigtigst af alt viser interne data, at den russiske økonomi klarer sig godt. For eksempel er arbejdsløsheden forblevet på 3 %, lavere end USAs 3,6 %. Detailsalget steg med 11% i august, mens industriproduktionen steg med 5,4%.

Erhvervstilliden steg til 4,4 %, da landet øger sine forsvarsudgifter. Rusland forvalter også vestlige sanktioner godt ved at dreje fra vestlige lande til asiatiske.

Udfordringen for den russiske rubel er, at det amerikanske dollarindeks er fortsat med at stige midt i en høgeagtig Federal Reserve. Indekset er steget til $106,7, det højeste niveau siden november sidste år.

USD/RUB teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til RUB valutakursen har været i et stramt interval for nylig. Undervejs har parret mødt betydelig modstand på 98,52. Det har så dannet et stigende trekantmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest nøjagtige bullish tegn.

USD/RUB-parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste niveau at se er på 102,53, det højeste punkt i år.

Bagsiden er, hvor vi fortolker trekanten som et triple-top mønster, hvilket er det mest populære tegn på en vending. Som sådan, hvis dette er korrekt, vil parret sandsynligvis genteste det psykologiske niveau på 92,99.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.