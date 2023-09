Worldcoin (WLD) eksploderer, stiger med 80 %: et kig på de drivende faktorer

Worldcoins indfødte token, Worldcoin (WLD), har lavet betydelige bølger på kryptovalutamarkedet og demonstreret en imponerende stigning på 80% i værdi i løbet af de sidste to uger. Den 13. september handlede WLD-tokenet til omkring $1, sammenlignet med prisen på $1,84 i skrivende stund (28. september).

Denne bemærkelsesværdige præstation har vakt interesse hos både erfarne cryptocurrency-entusiaster og brancheeksperter på baggrund af en verdensomspændende reguleringsreaktion, der kulminerede med et forbud i Kenya. Men hvilke faktorer driver denne stigning, og hvad betyder det for Worldcoin-projektet?

Worldcoin (WLD) prisanalyse

Copy link to section

Da Worldcoin debuterede på kryptovalutamarkedet i juli 2023, fik det hurtigt opmærksomhed og blev noteret på tværs af forskellige børser. På dens første handelsdag steg tokens pris til et imponerende højdepunkt på $5,290, før det faldt på $2,161. Mens dette niveau af volatilitet er almindeligt i kryptoverdenen, især for nye og meget ventede projekter, faldt tokenet yderligere under $1 efter tilbageslag fra forskellige reguleringsorganer rundt om i verden.

I løbet af de følgende måneder opretholdt WLD en relativt stabil bane, der svingede mellem $2,525 og $0,972. Imidlertid har tokenet i sin seneste præstation stødt på et midtvejsmodstandspunkt sat til $1,724. I øjeblikket svæver den på omkring $1.726, hvilket tiltrækker betydelig opmærksomhed, da den sigter mod at bryde igennem denne modstand, hvilket potentielt banede vejen for endnu højere værdiansættelser.

Worldcoins voksende popularitet i Sydamerika

Copy link to section

Worldcoin adskiller sig fra andre kryptovalutaer med sin innovative “proof of personhood”-mekanisme, der udnytter biometrisk iris-scanningsteknologi til identitetsverifikation.

Denne unikke tilgang har gjort det muligt for projektet at opnå bemærkelsesværdige milepæle, især i Chile, hvor det har opnået deltagelse af over 1% af landets befolkning, eller 200.000 chilenere, i at modtage Worldcoins bevilling i form af WLD-tokens.

More than 200K people have verified their World ID in Chile. That’s over 1% of the population.



To help meet demand, project contributors at @tfh_technology have recently started operations in Vina del Mar & Concepcion, in addition to Santiago. pic.twitter.com/MN0ztyqmcF — Worldcoin (@worldcoin) September 26, 2023

Tokenets voksende popularitet strækker sig ud over Chiles grænser og når andre latinamerikanske lande, der har taget varmt imod projektet. Især i august afslørede Worldcoin, at det havde registreret over 9.500 argentinere på en enkelt dag, hvilket svarer til en verifikation hvert niende sekund. Denne præstation er særlig bemærkelsesværdig, da der kun var fire verifikationsstationer i Argentina på det tidspunkt.

Worldcoins popularitet har dog ikke været uden nogle problemer. Det stod over for nogle regulatoriske hikke et par uger efter, at det blev lanceret i juli i år, hvor det vigtigste var i Kenya, hvor det stadig er under undersøgelse, efter at næsten en halv million mennesker har scannet deres iris for at registrere sig i projektet. Ud over suspensionen i Kenya stod Worldcoin også over for reguleringsproblemer i Frankrig, Argentina og Storbritannien.

Øget Binance handelsaktivitet

Copy link to section

Stigningen i WLDs værdi kan i høj grad tilskrives øget handelsaktivitet på Binance, en af verdens førende kryptovalutabørser.

Analytikere har nøje overvåget denne handelsaktivitet, hvor Riyad Carey, en fremtrædende kryptoforsker, har sat fokus på den seneste tilstrømning af ca. 1 million dollars til Worldcoin (WLD) på Binance inden for blot seks timer den 25. september. Dette betydelige køb. spree resulterede i et bemærkelsesværdigt 5% boost for Worldcoin-tokenet.

$WLD rallying more than 5% on about $1mn worth of net buying on Binance in the past 6 hours pic.twitter.com/VjEv4S49Kc — Riyad Carey (@riyad_carey) September 25, 2023

Careys observationer tyder på, at en fase med WLD-akkumulering kan være i horisonten.

Mens Binance var vidne til denne stigning, oplevede andre større børser, inklusive Uniswap, Bithumb, Bybit, Kucoin og OKX, ikke en lignende stigning i kumulativ volumen inden for samme tidsramme. Især havde Binance set det mest markante fald i WLD’s kumulative volumen i løbet af den foregående uge.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.