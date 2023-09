Pepe-prisen steg 31 %, hvaler akkumulerer billioner af $PEPE

PEPE cryptocurrency har været vidne til en bemærkelsesværdig stigning på over 10% i de sidste 24 timer, hvilket har efterladt investorer og analytikere til at undre sig over drivkræfterne bag denne hurtige opstigning.

Med en stigning på 31% i den seneste uge har PEPE fanget opmærksomheden hos handlende og krypto-entusiaster. Lad os dissekere den seneste udvikling, der kan bidrage til dette imponerende prisstigning.

Hvalakkumulering af PEPE på Binance

PEPEs seneste stigning kan tilskrives de strategiske bevægelser fra betydelige aktører som hvaler og tidlige købere, der aktivt akkumulerer PEPE-tokens. Disse transaktioner viser en stærk tro på projektets potentiale.

Adresse 0x710 erhvervede strategisk svimlende 1.029 billioner $PEPE-tokens fra Binance. Dette betydelige køb, på i alt $835.000, fandt sted den 29. september kl. 05.19 (UTC). Hvalen overførte derefter prompte de akkumulerede tokens til en ny adresse, 0xf53, hvilket vækkede nysgerrighed blandt observatører.

Tidligere byttede en anden tidlig køber og hval, 0x0be, den 28. september kl. 19:20 (UTC) 390 ETH for 875,6 milliarder $PEPE, svarende til $645.000. 0x0be har i øjeblikket 1,92 billioner $PEPE og har været aktivt engageret i markedet og afsluttet to handelscyklusser. Den første cyklus gav betydelige gevinster, mens den anden cyklus ser ud til at være præget af urealiserede tab.

En anden adresse 0x0a8, der kom ind på scenen den 28. september kl. 21:39 (UTC), byttede 465.839 USDC til 629,2 milliarder $PEPE til en favorabel kurs. Adressen rummer nu 729,2 milliarder $PEPE-tokens fordelt på to adresser. Navnlig havde denne adresse tidligere involvering i $PEPE-handel, hvilket resulterede i visse gevinster og tab.

Midt i disse enorme PEPE-møntbevægelser er det vigtigt at bemærke, at PEPEs pris er meget volatil, og markedsforholdene kan ændre sig hurtigt. Handlende og investorer bør udvise forsigtighed og udføre grundige undersøgelser, før de deltager i kryptovalutamarkedet.

