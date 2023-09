Tron (TRX) prisforudsigelse, da dens DeFi-økosystemboom fortsætter

Tron (TRX)-prisen fortsatte sit bemærkelsesværdige rally fredag, da efterspørgslen efter mønten steg. Det sprang til det højeste niveau på $0,090, det højeste niveau siden 22. juli. Det nærmer sig det hidtil højeste på $0,094, hvilket gør det til en af de bedst ydende store kryptovalutaer i år.

Tron DeFi TVL rammer rekordhøjt

Tron har klaret sig bedre end andre kryptovalutaer takket være dens stærke ydeevne af sit DeFi-økosystem. Data fra DeFi Llama viser, at Trons DeFi totale værdi låst (TVL) er steget til et rekordhøjt niveau på over $6,8 milliarder. Tron startede året med en TVL på mere end $4,7 milliarder.

Et nærmere kig på dets økosystem viser, at denne vækst erdrevet af JustLend, en låne- og låneprotokol. Netværkets TVL er steget med mere end 30 % i de seneste 30 dage og står nu på over 4,7 milliarder dollars. Andre store spillere i økosystemet er stUSDT og JustStables, som har en TVL på henholdsvis over $1,7 milliarder og $1,54 milliarder.

Andre data viser, at Tron er den mest aktive kryptovaluta i branchen. Dens stablecoins er vurderet til over 44,5 milliarder dollars, mens antallet af aktive brugere i økosystemet er steget til over 1,47 millioner. I modsætning hertil har netværk som Ethereum og BNB Chain en væsentligt mindre brugerbase.

Tron har også gjort det godt på grund af USDD’s stærke præstation, stablecoinen, der blev lanceret i 2022. Stablecoinen har bevaret sin binding takket være over-collateralization-strategien.

Vigtigst af alt er TRX-prisen steget på grund af kryptomarkedets stærke præstationer. Bitcoin er steget til $27.000, mens XRP steg til $0,052.

Tron pris prognose

Det daglige diagram viser, at TRX-prisen har været bullish i de sidste par måneder. Tron har vendt det vigtige modstandsniveau til $0,085, det højeste punkt den 28. juli. Det har også dannet en stigende kanal vist med grønt.

Tron er hoppet over 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator (SO) har bevæget sig over det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for mønten bullish, og det næste niveau at se er på $0,10. Stop-loss af denne handel vil være på $0,085.

