Cardano (ADA) bullish streak: Cardano-baserede Minswaps nøgletalsstigning

I en nylig vending af begivenheder har Cardano (ADA) været vidne til en betydelig stigning i sin pris, hvor analytikere forudsiger et potentielt tyreløb, der kunne føre dens værdi til over $0,5.

Selvom prisen stadig er 37 % lavere end for et år siden, er prisen på Cardano (ADA) steget med 5 % i løbet af den seneste måned og 9 % i løbet af den seneste uge, hvilket potentielt peger på starten på en lang bullish trend.

Hvorfor stiger Cardano (ADA)-prisen?

Copy link to section

Cardano, blockchain-platformen kendt for sit fokus på bæredygtighed og skalerbarhed, har skabt bølger på kryptomarkedet.

Det nuværende ADA Bull Run, der har fået analytikere til at forudsige et forsøg på $0,5, er forankret i flere faktorer. Disse faktorer omfatter:

1. Kortsigtet ADA-priskorrektion

Copy link to section

Ifølge analytikere forventes ADA at opleve en kortsigtet korrektion, før den tager afsted på det forudsagte Bull Run. Prisen kan genteste niveauer omkring $0,3126 og muligvis falde til et interval mellem $0,1527 og $0,1811. Denne korrektion ses som en mulighed for investorer til at erhverve ADA til en nedsat pris, hvilket potentielt driver prisen højere.

2. Historisk præstation

Copy link to section

Grundlaget for den bullish forudsigelse ligger i Cardanos tidligere præstationer, især dets bemærkelsesværdige stigning i slutningen af 2020, hvor ADAs pris steg med over 17.000 %.

Sådanne historiske gevinster har indgydt tillid til kryptovalutaens evne til at levere betydelige afkast.

3. DeFi-vækst

Copy link to section

Cardanos stigende fremtræden inden for den decentraliserede finanssektor (DeFi) har også bidraget til den positive stemning.

Med integrationen af 1.200+ decentraliserede applikationer (DApps) i sit økosystem, har Cardano etableret sig som en formidabel spiller i DeFi-området, der tiltrækker et voksende antal brugere og aktiver.

En af de Cardano-baserede DApps, der skaber overskrifter, er den decentraliserede børs Miniswap, som har set adskillige nøglemålinger nå deres all-time high (ATH) i den seneste tid.

Minswaps imponerende metrics

Copy link to section

Minswap er den største decentraliserede børs på Cardano blockchain, og den har oplevet en genopblussen i aktivitet, hvor nøgletal nærmer sig alle tiders højder.

Minswap registrerede en stigning på 89,85 % i unikke aktive tegnebøger (UAWs) og en stigning på 63,05 % i antallet af transaktioner i løbet af den seneste uge. Denne stigning i brugerengagement indikerer fornyet interesse for platformen.

DEX-platformens handelsvolumen voksede også med 16% i samme periode og nåede 592,08 millioner dollars.

Interessant nok faldt stigningen i Minswaps aktivitet sammen med introduktionen af ADA/JPG-handelsparet, hvilket giver brugerne flere handelsmuligheder og likviditet på platformen.

Da Minswap fortsætter med at trives som en nøglespiller i Cardano DeFi-økosystemet, kan dets ydeevne og den bredere indførelse af ADA i DeFi-området give yderligere næring til Cardano (ADA) bullish bane.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.