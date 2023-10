dYdX token prisanalyse: pas på kommende fortyndingsrisici

DYdX token-prisen drev opad mandag, da kryptovalutapriser som Bitcoin, Bitcoin SV, ThorChain og eCash steg kraftigt. Tokenet steg også, da Cosmoverse-begivenheden startede i mandags. Det steg til et højdepunkt på $2,06, højere end sidste uges laveste på $1,85.

Muligheder og risici

dYdX er en af de største decentraliserede børser (DEX) i verden, der håndterer millioner af mønter hver dag. Derfor trives dYdX, ligesom centraliserede spillere som Coinbase og Binance, når kryptovalutaer klarer sig godt. I de fleste perioder køber de fleste digitale mønter, når deres priser stiger.

Der er to hovedmuligheder, der kan presse dYdX-tokenprisen højere. For det første har dYdX flyttet sit V4-netværk til et testnet, da udviklerne sigter mod at lancere dYdX-kæden snart. Ved at gøre det håber de, at udvekslingen bliver hurtigere, mere effektiv, mere omkostningsvenlig og mere decentraliseret.

Den nye version er bygget ved hjælp af Cosmos-teknologi, som er kendt for sin sikkerhed, interoperabilitet og lavere omkostninger. Derfor mener nogle analytikere, at dYdX vil give tidslinjen for lanceringen i den igangværende Cosmoverse-begivenhed .

We’re here in Istanbul for Cosmoverse and we’re diving into all things app-chains this week! 🇹🇷



Just so we know, how familiar are you with the @Cosmos ecosystem? — dYdX (@dYdX) October 2, 2023

Netværksopgraderingen er den vigtigste mulighed for dYDx. For investorer står netværket imidlertid over for adskillige risici. Den største er risikoen for fortynding, da millioner af tokens er sat til at komme på markedet.

Den første token-oplåsning i dYdX finder sted på tirsdag, når udviklerne frigiver 2,16 millioner tokens til markedet. Disse tokens er nu vurderet til over $4,63 millioner.

Ifølge dets hjemmeside vil lock-up-udløbet for dYdX-indehavere begynde den 1. december, når 30 % af dem vil blive låst op. Derefter vil 40 % i lige månedlige rater ske på den første dag i måneden mellem 1. januar og 1. juni 2024.

20 % af tokens vil blive låst op den første dag i måneden mellem 1. juli og 1. juni 2025. Endelig vil 10 % af tokens blive låst op mellem juli 2025 og juni 2026. Alt dette betyder, at mængden af dYdX-tokens i oplag er sat til at springe kraftigt i de næste par måneder, hvilket kan påvirke prisen.

dYdX prisprognose

Det daglige diagram viser, at DXYDX-tokenet har bevæget sig sidelæns i de sidste par måneder. Den har holdt sig mellem støtten på $1,771 og modstanden på $2,253 siden den 7. juli. Tokenet har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over neutralpunktet på 50.

Derfor formoder jeg, at dYdX-tokenet vil forblive i dette interval i de kommende uger. Et bullish breakout vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstanden ved $2,25, mens et bearish breakout vil blive valideret, hvis det falder under $1,77.

